Handelsblatt Bankengipfel Zeitenwende für die Finanzbranche – fünf kritische Punkte für Europas Banken

Wo stehen Europas Institute zwischen Zinswende und Rezessionsangst? Klar ist: Die kommenden Monate werden zum Härtetest für die Branche.

Der Rest des Jahres 2022 dürfte für die Banken in Deutschland und Europa ziemlich turbulent werden. (Foto: dpa) Die Frankfurter Bankenskyline

Frankfurt Angesichts der langen Liste von Risiken sind Europas Banken bislang recht ordentlich durch das Jahr 2022 gekommen. Ein Grund dafür: Die Institute gehören zu den Profiteuren der Zinswende, die auch in Europa schneller Fahrt aufnimmt als von vielen erwartet. Doch der wirkliche Härtetest steht noch aus.

Russland hat seine Gaslieferungen nach Europa für unbestimmte Zeit unterbrochen – die Energiekrise spitzt sich zu. Viele Experten halten eine Rezession in Europa für beinahe unvermeidlich. Am Mittwoch und am Donnerstag werden Top-Banker, Politiker und Aufseher auf dem Bankengipfel des Handelsblatts eine Standortbestimmung und eine Zukunftsprognose für eine Branche wagen, die wieder einmal vor schwierigen Zeiten steht. Fünf Punkte, auf die es dabei ankommt:

1. Wie stark wird die Energiekrise auf die Banken durchschlagen?