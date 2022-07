Handelsblatt-Tagung „Zukunft Retailbanking“ Das Ende des Baubooms: Steigende Zinsen bremsen das Geschäft mit Baufinanzierungen

Frankfurt Für die deutschen Banken gehören Baufinanzierungen seit Jahren zu den wichtigsten Einnahmequellen im Privatkundensegment. Wegen der hohen Inflation und steigender Kreditzinsen für den Kauf oder Bau von Immobilien trübt sich dieses wichtige Geschäft nun jedoch merklich ein.

Im Dezember hätten Kunden zehnjährige Baufinanzierungen noch zu einem Zinssatz von weniger als einem Prozent abgeschlossen, nun zahlten sie drei Prozent oder mehr, sagte Philipp Gossow, der den Vertrieb im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank leitet, am Dienstag auf der Handelsblatt-Tagung „Zukunft Retailbanking“ in Frankfurt. „Das hat sich in drei Monaten wahnsinnig schnell verändert.“

Die Folge: Viele Kunden zögern mit dem Immobilienerwerb. Bei der Baufinanzierung gebe es ganz klar „eine Verlangsamung“, sagte Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler. Neben den höheren Kreditzinsen spiele dabei auch eine Rolle, dass inflationsbedingt die laufenden Haushaltskosten potenzieller Immobilienkäufer gestiegen seien. Viele Kunden fragten sich deshalb: „Geht sich das noch aus?“

Hinzu komme, dass die Immobilienpreise bisher trotz der gestiegenen Marktzinsen nicht merklich gefallen seien, sagte Schaufler. „Die Immobilienpreise gehen noch nicht in dem Ausmaß runter, dass man sagt, das gleicht sich wieder aus.“

Privatkundenchefin Marion Höllinger von der Hypo-Vereinsbank (HVB) stellt sich aus diesen Gründen auf sinkende Volumina im Baufinanzierungsgeschäft ein. „Es wird Kunden geben, die sagen: Diese Ratenlasten will ich mir in diesem Umfeld einfach nicht antun“, so Höllinger. Bei bestehenden Immobilienfinanzierungen gebe es dagegen weniger Probleme.

Viele Kunden hätten sich bei der Finanzierung ihrer Immobilie eine 30-jährige Zinsbindung gesichert, sagte die HVB-Vorständin. Kunden, bei denen in zwei oder drei Jahren die Zinsbindung auslaufe, machten sich dagegen „maximal Gedanken“. Sie bemühten sich oft schon heute um eine langfristige Anschlussfinanzierung, um für die Zukunft eine „planbare Ratengröße zu haben“.

Liane Buchholz, die Präsidentin des Sparkassen-Verbands Westfalen-Lippe, geht davon aus, dass die Immobilienfinanzierung spätestens 2023 ins Stottern gerät. „Wir erleben heute erstmalig seit vielen, vielen Jahren, dass Baufelder, die von den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, nicht mehr nachgefragt werden“, sagte sie am Montag bei einer Bankenkonferenz

Noch mehr Sorgen bereitet ihr, dass die Einlagen bei den Sparkassen abschmelzen. Wegen der hohen Inflation könnten schon heute 40 Prozent der Sparkassenkunden kein Geld mehr sparen, sagte Buchholz. Bis Jahresende könnten es mehr als 60 Prozent sein.

Bei der Deutschen Bank, der Commerzbank und der HVB sind die Einlagen nach eigenen Angaben dagegen bisher stabil. Wegen der Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Geldhäuser mit ihnen in den vergangenen Jahren kaum etwas verdient. Durch die bevorstehende Zinswende werden Einlagen jetzt aber wieder attraktiver.

Mehrere Geldhäuser haben die Negativzinsen für ihre Kunden bereits abgeschafft oder wollen dies tun, sobald die EZB die Zinsen anhebt. Zudem gibt es erste Anzeichen, dass unter den Banken wieder ein Kampf um Einlagen ausbrechen könnte.

„Wir sind offen für neues Geld, und wir sind jetzt auch wieder dabei, Einlagen anzuwerben“, sagte Managerin Laura Wirtz von ING Deutschland.

Wie stark und wie schnell das geschehe, hänge vor allem davon ab, wie stark die EZB die Zinsen anhebe. Wirtz geht eher von moderaten Erhöhungen aus und glaubt deshalb nicht, „dass wir dieses Jahr schon positive Sparzinsen in der Masse sehen werden“.

Commerzbank ist mit Filialschließungen fast durch

Viel diskutiert wurde auf der Handelsblatt-Tagung auch über die zukünftige Bedeutung von Filialen. Commerzbank-Privatkundenchef Schaufler verkündete, dass sein Institut die Reduzierung des Filialnetzes auf 450 inzwischen nahezu abgeschlossen hat. „Es gibt ein, zwei Filialen, die noch geschlossen werden, aber sonst sind wir durch“, sagte er. Deutschlands zweitgrößte Bank hatte Anfang 2020 angekündigt, die Zahl der Geschäftsstellen von 790 auf 450 zu senken.

Schaufler schloss weiter gehende Standortstreichungen nicht aus. „Wir haben jetzt ein Set-up, mit dem wir uns vorstellen können, unsere elf Millionen Kunden zu bespielen“, sagte er. Wenn sich aber herausstelle, dass Kunden sich in der Coronapandemie so daran gewöhnt hätten, alle Bankgeschäfte digital zu erledigen, und die Filialen nicht mehr besuchten, dann würden noch weitere Niederlassungen geschlossen.

Die Zahl der Bankfilialen in Deutschland geht immer weiter zurück. Während es vor 20 Jahren noch mehr als 50.000 Geschäftsstellen gab, waren es per Ende 2021 laut Bundesbank noch knapp 22.000 – die meisten von Sparkassen und Volksbanken.

Die Beratungsfirma Consileon rechnet damit, dass die Zahl bis 2030 bundesweit auf 16.000 sinkt. „Das Filialsterben wird weitergehen“, sagte Ralph Hientzsch, geschäftsführender Gesellschafter von Consileon in Frankfurt. Für Kunden würden Filialen nur dann eine Bedeutung haben, wenn Banken dort eine Beratung bieten, die mit Onlinebanking, Banking per App und Telefonservice verknüpft sei.

Auch die Deutsche Bank arbeitet an Veränderungen ihres Filialnetzes: So sollen künftig die Deutsche Bank und die Postbank, die zum Geldhaus gehört, verstärkt eine gemeinsame Filialinfrastruktur nutzen und in einem Gebäude gemeinsam vertreten sein. Zehn solcher Standorte seien in der konkreten Planung, sagte Manager Gossow.

Die Marken Deutsche Bank und Postbank will das größte deutsche Geldhaus aber aufrechterhalten: „Wir haben zwei Marken, die diametral positioniert sind.“ Die Marke Deutsche Bank zählt derzeit etwa 400 Filialen. Die Postbank hat rund 650 Filialen, bis Ende 2023 sollen es 550 sein.

Generell stehen die Banken vor der Herausforderung, Onlinebanking, Telefonservice und Filiale miteinander zu verzahnen. Die HVB hat das bereits umgesetzt und startet nun eine „Offensive im Wertpapiergeschäft“, wie Privatkundenchefin Höllinger sagte. Die Institut startet dafür ein kostenloses Wertpapierdepot. Gedacht sei das Angebot für Selbstentscheider, die zugleich auch Beratung nutzen wollten.

Die HVB zählt derzeit rund 300 Geschäftsstellen. Man schaue sich die Wirtschaftlichkeit der Standorte regelmäßig an und prüfe, welches Modell passe, sagte Höllinger. Es gebe aktuell aber keinen Plan, „eine bestimmte Anzahl von Filialen zu schließen“.

