Handelsblatt-Umfrage Deutsche Banken wollen weiter Bargeld am Schalter ausgeben – trotz hoher Kosten

Im Gegensatz zur Deutschen Bank wollen viele Finanzinstitute an dem Service festhalten. Dabei ist das reine Schaltergeschäft längst defizitär.

Die Institute halten trotz hoher Kosten an dem Service fest, wie eine Umfrage des Handelsblatts ergeben hat. (Foto: dpa) Sparkassenmitarbeiterin an einem Schalter in München

Frankfurt Als die Deutsche Bank kürzlich durchblicken ließ, dass sie in den meisten Filialen am Schalter mittelfristig keine Geldscheine mehr ausgeben will, war der Aufschrei groß. Im Gegensatz zur Deutschen Bank wollen denn auch viele Kreditinstitute in den bestehenden Niederlassungen weiterhin die Einzahlung und Abhebung von Bargeld am Schalter anbieten – gerade Sparkassen sogar in allen Filialen. Das ergab eine Handelsblatt-Umfrage unter mehreren deutschen Geldhäusern.

In Deutschland wird Bargeld noch intensiver genutzt als in vielen anderen Ländern. Im vergangenen Jahr zahlten die Bundesbürger gut 60 Prozent ihrer Einkäufe mit Scheinen und Münzen. Die allermeisten besorgen sich das Bargeld am Automaten.