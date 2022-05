Hauptversammlung Deka stützt den designierten Aufsichtsratschef der Deutschen Bank

Frankfurt Die Fondsgesellschaft Deka spricht dem designierten Nachfolger für Aufsichtsratschef Paul Achleitner, Alexander Wynaendts, ihr Vertrauen aus: „Mit Herrn Wynaendts beginnt für die Deutsche Bank eine neue Ära. Wir halten ihn für den richtigen Mann an der Aufsichtsratsspitze“, sagte Portfoliomanager Andreas Thomae in einem Statement. Der frühere Aegon-Vorstandschef habe „das Potenzial, die neue Strategie mit voranzutreiben“.

Wynaendts soll auf der Hauptversammlung am 19. Mai anstelle von Achleitner in den Aufsichtsrat gewählt werden und danach auch den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Die Fondsgesellschaft Union Investment will Wynaendts dagegen nicht wählen, wie Fondsmanagerin Alexandra Annecke vor Kurzem dem Handelsblatt sagte.

Der scheidende Amtsinhaber Paul Achleitner tritt nach zehn Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums nicht mehr an. Sowohl Deka wie auch Union Investment zählen zu den 20 größten Anteilseignern der Deutschen Bank.

In seiner ebenfalls vorab verbreiteten Abschiedsrede hatte sich Achleitner selbstkritisch gegeben. „Wenn ich damals das Ausmaß dessen erahnt hätte, was an Schwierigkeiten vor uns lag, hätte ich mein Versprechen an Sie vorsichtiger formuliert“, sagte er an die Adresse der Aktionäre. Es sei damals zwar klar gewesen, dass sich etwas ändern müsse. „Aber wir wussten nicht, dass es am Ende eine grundlegende Sanierung und nicht nur eine Modernisierung sein würde.“

Indirekt kritisierte er den damaligen Vorstand, der aus seiner Sicht die eigene Lage 2012 überschätzt habe. „Das überhöhte Selbstbild stand dem so dringend erforderlichen Wandel im Weg.“

Versöhnliches Fazit zu Achleitner

Thomae zog ein versöhnliches Fazit zum Abschied des langjährigen Vorstandschefs. Achleitner habe die Bank in den vergangenen zehn Jahren als Aufsichtsratschef „maßgeblich geprägt“, sagte er. „Dies war gerade in der ersten Hälfte seiner Amtszeit kein einfacher Weg, und er musste viel Kritik einstecken. Der Umbau der Bank mit Fokus auf ihre Stärken ist ihm aber letztendlich gelungen.“ Das richtige Managementteam sitze am Ruder, und die Deutsche Bank sei insgesamt wieder gut angesehen bei ihren Kunden.

Eine der Hauptaufgaben für Achleitners Nachfolger Wynaendts sieht Deka-Fondsmanager Thomae darin, „die Stärkung der stabilen Geschäftsbereiche Privat- und Unternehmenskunden zu forcieren, um zyklische Talsohlen im Investmentbanking ausgleichen zu können“. Denn die Investmentbank des Instituts sei wesentlich stärker gewachsen als die stabilen Ertragsbringer Privat- und Unternehmensbank. „In diesen beiden Sparten muss die Deutsche Bank noch nachlegen“, fügte er hinzu.

Trotz dieser Einschränkungen bescheinigte er der Bank, dass sie mit ihrer Transformation in den letzten drei Jahren „sehr gut vorangekommen“ sei. Die Fokussierung auf die Stärken und die Reduzierung der Kosten trügen Früchte.

Marktanteile im Anleihegeschäft gewonnen

Die Bank sei für ihre Kunden im vergangenen Jahr ein verlässlicher Partner gewesen und habe weitere Marktanteile im wichtigen Anleihegeschäft hinzugewonnen. „Das Management muss es nun schaffen, die Profitabilität dauerhaft auf einem hohen Niveau zu festigen“, formulierte er den Anspruch für die Zukunft.

Auch die Nachhaltigkeitsbemühungen der Deutschen Bank lobte er. Das Institut sei „mit großen Schritten bei den nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen vorangekommen“. Die Zielmarke von mehr als 500 Milliarden Euro bis 2025 erscheine ambitioniert, aber erreichbar. Auch dass inzwischen Nachhaltigkeitsziele in den Boni verankert seien, hob er positiv hervor.

