Hauptversammlungsrede Commerzbank fürchtet wegen Ukraine-Krieg mehr Insolvenzen

Das Institut stellt sich wegen der Folgen des russischen Angriffskriegs auf weitere Belastungen ein. Bestehendes Russlandgeschäft führt es weiter aus.

„An unseren Zielen für das Jahr 2022 halten wir fest“, betont er. (Foto: dpa) Manfred Knof ist Vorsitzender des Vorstands der Commerzbank

Frankfurt Commerzbank-Chef Manfred Knof stellt sich wegen der Folgen des Ukrainekriegs auf kräftigen Gegenwind ein. „Die Energieversorgung in Deutschland ist gefährdet, Lieferketten reißen ab, wir haben eine hohe Inflation“, erklärte Knof in seiner vorab veröffentlichten Rede zur virtuellen Hauptversammlung am 11. Mai. Darauf müsse sich die Commerzbank, die rund ein Drittel des deutschen Außenhandels abwickle, einstellen.

„Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Firmenkunden an den aktuell schwierigen Themen – etwa daran, wie sie den steigenden Rohstoffpreisen und den Engpässen in den Lieferketten begegnen“, sagte Knof. „Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen: Die Zahl der Insolvenzen in unseren Märkten wird wahrscheinlich steigen und damit auch die Risikovorsorge der Banken.“