Immobilien Geschäft mit privater Baufinanzierung bricht zum Jahresende ein

Wohnungsbau in Kiel

Frankfurt Das Geschäft mit privaten Immobilienkrediten ist im vergangenen November eingebrochen – sogar noch stärker als in den beiden Vormonaten. Das abgeschlossene Neufinanzierungsvolumen lag bei 13,6 Milliarden Euro und damit 39 Prozent unter dem Vorjahresniveau, ermittelte die Analysefirma Barkow Consulting.

Das sei der niedrigste Stand seit Juni 2011. Noch im vergangenen März hatte das Geschäft mit gut 32 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Gegenüber diesem Höchststand beträgt der Rückgang nun nahezu 60 Prozent.

Schon im Oktober war das Volumen frischer Kredite gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent abgesackt, im September um 28 Prozent, wie Barkow Consulting mit Verweis auf Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bundesbank berichtete.

Die heftige Abnahme zeigt, wie sich die erhöhten Bauzinsen, die gestiegenen Materialpreise und die allgemeine Unsicherheit auf die Immobilienfinanzierung auswirken. Die Bauzinsen für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung sind laut FMH-Finanzberatung auf nahezu vier Prozent gestiegen, zwischenzeitlich lagen sie sogar bei gut vier Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2011 und eine Vervierfachung seit Jahresanfang.

Die EZB hat seit Juli die Zinsen mehrmals angehoben. Auch die lange Zeit sehr niedrigen Zinsen für Immobilienkäufe zogen damit deutlich an.

Immobilienkredit: Rückgang bei Baufinanzierungen trifft Banken und Sparkassen

Die Schwäche in der Baufinanzierung trifft deutsche Banken und Sparkassen: Private Immobiliendarlehen stellen mit 43 Prozent den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser.

Die Kreditinstitute müssen reagieren. Der Sparkassenverband Niedersachsen begründete den Rückgang im Neugeschäft kürzlich unter anderem mit steigenden Eigenkapitalanforderungen an die Sparkassen.

Im Zuge des langjährigen Immobilienbooms und noch bis in den Frühsommer 2022 hatten Banken und Sparkassen besonders viele Baudarlehen vergeben. Per September erreichte der Bestand an Baufinanzierungen einen Höchststand von 1,55 Billionen Euro.

Naheliegend ist dennoch, dass der Bestand im Gesamtjahr gestiegen ist. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken zog der Bestand an Baufinanzierungen um sechs Prozent an, wie ihr Lobbyverband BVR am Montag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuwachs bei acht Prozent gelegen.

Mehr neue Bausparverträge

Inzwischen wenden sich viele Menschen wieder dem Bausparen zu. Seit Juli, also seit der Zinswende in der Euro-Zone, liegt das Volumen neu abgeschlossener Verträge auf Monatssicht deutlich über den Werten der Vorjahre.

Im dritten Quartal 2022 markierte das Volumen sogar den höchsten Stand seit zehn Jahren. So hoch war das Bausparvolumen neu abgeschlossener Verträge zuletzt im vierten Quartal 2012, ermittelte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PwC jüngst auf Basis von Bundesbank-Daten.

Bauspardarlehen dürften oftmals als Absicherung genutzt werden – für den Fall, dass die Zinsen für Immobiliendarlehen erneut steigen. Bausparkunden wissen, wenn sie ihren Vertrag unterschreiben, genau, wie hoch der Darlehenszins sein wird, auch wenn es mitunter über ein Jahrzehnt dauern kann, bis das Darlehen gewährt wird.

