Immobilien Immobilien-Markt unter Druck: Banken prüfen Kredite strenger

Frankfurt Der Traum vom Eigenheim lässt sich immer schwerer verwirklichen. Zu den anhaltend hohen Immobilienpreisen kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Banken und Sparkassen in Deutschland prüfen Baufinanzierungen strenger als noch zu Beginn dieses Jahres. „Die Banken sind bei Immobilienkrediten risikobewusster geworden“, sagt Raimund Röseler, der oberste Bankenaufseher der Finanzaufsicht Bafin.

Eine Umfrage des Handelsblatts unter sieben wichtigen Banken in Deutschland bestätigt den Befund: Die meisten Geldhäuser legen mittlerweile striktere Maßstäbe an Kreditanträge für den Hausbau oder Wohnungskauf an – und lehnen Finanzierungswünsche eher ab.

Die Bundesbank, die regelmäßig das Kreditvergabeverhalten der Institute untersucht, konstatiert, dass Banken ihre Kreditrichtlinien für private Wohnungsbaukredite im zweiten Quartal so stark verschärft hätten wie noch nie seit Einführung ihrer Kreditumfrage „Bank Lending Survey“.

Als wichtigste Gründe dafür gaben die Banken die schlechteren Aussichten auf dem Wohnimmobilienmarkt und die geringere Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer an. Genau das spiegeln auch die Antworten der Banken im Rahmen der Handelsblatt-Umfrage wider.

