Immobilienfinanzierer Aareal-Bank kämpft mit Problemen im US-Büroimmobilienmarkt

Angesichts leer stehender Büros und steigender Zinsen geraten viele Immobilienfinanzierer in Schwierigkeiten. Areal bereitet sich auf Rückschläge vor.

Die Aareal-Bank hat ein rund 3,9 Milliarden Euro schweres Portfolio an rund 50 Darlehen für Büroimmobilien in den USA. (Foto: IMAGO/aal.photo) Areal-Bank-Logo

Frankfurt Angesichts kriselnder Märkte für Büroimmobilien bereitet sich der deutsche Immobilienfinanzierer Aareal auf einzelne Rückschläge in den USA vor. „Einzelfälle können uns in diesem Jahr auch doch in diesem Portfolio treffen“, sagte Vorstandschef Jochen Klösges am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). „Das kann auch dazu führen, dass hier und da die Risikovorsorge vielleicht etwas höher ist, als wir ursprünglich erwartet haben, oder auch deutlich höher ist.“

Angesichts leer stehender Büros seit der Corona-Pandemie und steigender Zinsen kämpfen viele Betreiber mit Schwierigkeiten. Die Aareal-Bank hat ein rund 3,9 Milliarden Euro schweres Portfolio an rund 50 Darlehen für Büroimmobilien in den USA. Als ausfallgefährdet gelten rund vier Prozent dieses Portfolios. Klösges sagte, das Bild sei nicht schwarz oder weiß, sondern habe viele Grauschattierungen. Der US-Markt sei „natürlich eher dunkelgrau - so ehrlich muss man natürlich sein“, sagte der Aareal-Chef. Die Bank bemühe sich mit den betreffenden Kunden um Lösungen.

Die Finanzziele der Bank für das laufende Jahr stehen Klösges zufolge allerdings nicht infrage. Denn das Geschäft mit anderen Finanzierungen etwa für Hotels, den Einzelhandel und Studentenwohnheime laufe gut.