Immobilienfinanzierer Aareal Bank steigert Betriebsgewinn stärker als gedacht

Ein Schild weist auf die Besuchereinfahrt der Aareal Bank in Wiesbaden hin

Der Immobilienfinanzierer ist in Russland noch mit 200 Millionen Euro engagiert.

Wiesbaden Die Aareal Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle überraschend stark gesteigert. Auch dank eines deutlich höheren Zinsüberschusses wuchs das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 61 Millionen Euro, wie der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Die Bank schnitt deutlich besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sprang von 8 Millionen auf 35 Millionen Euro nach oben. Damit sieht Vorstandschef Jochen Klösges das Institut auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant ein Betriebsergebnis am unteren Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro zu erreichen. raine und die deshalb verhängten Sanktionen gegen Russland: Die Aareal Bank hat dort noch einen Kreditbestand von rund 200 Millionen Euro im Feuer.

Für Unsicherheit sorgt dabei weiterhin der Krieg in der Ukraine und die deshalb verhängten Sanktionen gegen Russland: Die Aareal Bank hat dort noch einen Kreditbestand von rund 200 Millionen Euro im Feuer. Es entfällt auf zwei moderne Bürogebäude in Moskau. Die Mieter zahlen, doch wegen russischer Sanktionen kommt kein Geld bei dem deutschen Immobilienfinanzierer an. Deshalb muss er die entsprechende Risikovorsorge jetzt noch einmal erhöhen.

Nach rund 60 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 stellte die Aareal Bank im zweiten Quartal mehr als 20 Millionen Euro zusätzlich für Russland zurück, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das verbliebene Russland-Engagement liegt deutlich unter dem einstigen Höchststand von 1 Milliarde Euro.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die erneute Russland-Rückstellung brachte die Risikovorsorge der Bank im Quartal auf insgesamt 58 Millionen Euro und damit fast das Doppelte des Vorjahreszeitraums. Zugleich sank das Volumen notleidender Kredite.

Ihre Retailfinanzierung will die Bank deutlich ausbauen. Seit kurzem bietet sie über die ZinsMarkt-Plattform der Deutschen Bank AG, einem Marktplatz für Festgeld-Angebote, privaten Kunden Termingelder mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr an. Hinter ZinsMarkt verbirgt sich Raisin, Betreiber von Zinsportalen wie WeltSparen und Zinspilot.

Aareal-Finanzchef Marc Hess erklärte bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, die Bank wolle über einen Zeitraum von zwölf Monaten einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag über die Kooperation mit der Deutschen Bank und ähnlichen Plattform-Angeboten einsammeln.

Der Vollzug des Übernahmeangebots durch Advent International und Centerbridge Partners wird weiterhin für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet, teilte die Aareal Bank mit.

Mehr: Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent – 500.000 Kunden mit 500 Millionen Euro Vermögen