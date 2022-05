Immobilienfinanzierer Bieterkonsortium erreicht Ziel bei Aareal-Bank-Übernahme

Düsseldorf Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der staatliche kanadische Pensionsfonds CPPIB haben mit ihrer zwei Milliarden Euro schweren Übernahme-Offerte für die Aareal Bank eine wichtige Hürde übersprungen. Sie sammelten mehr als 60 Prozent der Anteile ein, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Das genaue Ergebnis soll voraussichtlich am kommenden Montag (30. Mai) bekanntgegeben werden. Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der regulatorischen Verfahren für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet.

„Wir freuen uns über das erfolgreiche Übernahmeangebot, das die langfristige Entwicklung und die Position der Aareal Bank als führendes Unternehmen ihrer Branche stärken wird“, sagte Ranjan Sen, Managing Partner von Advent.

Die Investoren hatten den Vollzug ihres Angebots unter anderem an die Bedingung geknüpft, mindestens 60 Prozent der Aktien des Geldhauses einzusammeln. Dies ist ihnen nun gelungen.

Die ursprüngliche Annahmefrist war in der Nacht zu Mittwoch um Mitternacht ausgelaufen, die Bieter kündigten nunmehr eine zweiwöchige Verlängerung an – diese beginnt voraussichtlich am 31. Mai und endet am 13. Juni 2022 um Mitternacht. Advent und Centerbridge bieten 33 Euro je Aareal-Aktie, worin die Dividende von 1,60 Euro enthalten ist.

Bank soll nach Übernahme von der Börse genommen werden

Mit einem ersten Übernahmeversuch waren die Finanzinvestoren im Februar gescheitert, als sie die Hürde von 60 Prozent rissen. Doch mit ihrer erhöhten neuen Offerte haben sie die Hedgefonds Petrus und Teleios auf ihre Seite gezogen.

Diese hatten den ersten Vorstoß zu Fall gebracht. Petrus und Teleios, der Londoner Fonds Talomon und der tschechische Unternehmer Daniel Kretinsky haben sich verpflichtet, ihre Beteiligung von zusammen 37 Prozent an Advent und Centerbridge zu verkaufen.

Die Investoren hatten sich verpflichtet, den Wachstumskurs der Bank zu unterstützen und die lukrative IT-Tochter Aareon für zumindest drei Jahre nicht zu verkaufen. Die Bank soll nach der Übernahme von der Börse genommen werden.

