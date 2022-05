Immobilienfinanzierer Mindestannahmeschwelle erreicht: Investoren können Aareal Bank übernehmen

Frankfurt Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der staatliche kanadische Pensionsfonds CPPIB haben mit ihrer zwei Milliarden Euro schweren Übernahme-Offerte für die Aareal Bank eine wichtige Hürde übersprungen. Sie sammelten mehr als 60 Prozent der Anteile ein, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die Investoren hatten den Vollzug ihres Angebots unter anderem an die Bedingung geknüpft, mindestens 60 Prozent der Aktien des Geldhauses einzusammeln. Dies ist ihnen nun gelungen. Der Kauf der Aareal Bank wäre die größte Übernahme in der deutschen Bankenszene der vergangenen Jahre.

Die Finanzinvestoren hatten Investoren 33 Euro je Aktie geboten. Darin war auch die ursprünglich geplante Dividende von 1,60 Euro enthalten.

Im Februar war eine erste Offerte der Finanzinvestoren, die damals nur 31 Euro je Aktie geboten hatten, gescheitert. Damals boten nur 43 Prozent der Aktionäre ihre Anteile an. Das lag unter anderem am Widerstand der beiden Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios, die zu den größten Anteilseigner des Immobilienfinanzierers zählen.

Für den zweiten Übernahmeversuch hatten sich die Finanzinvestoren dann für ihr um zwei Euro erhöhtes Angebot im Vorfeld die Unterstützung wichtiger Aareal-Bank-Aktionäre gesichert: Petrus und Teleios, der Londoner Fonds Talomon und der tschechische Unternehmer Daniel Kretinsky haben sich verpflichtet, ihre Beteiligung von zusammen 37 Prozent an Advent und Centerbridge zu verkaufen.

Wie viele Aktionäre nun zum Verkauf bereit waren, dürfte am kommenden Montag, den 30. Mai, bekanntgegeben werden. Danach – voraussichtlich am 31. Mai – beginnt dann noch eine zweiwöchige Nachfrist für Aktionäre, die bislang an ihren Anteilen festgehalten haben. Sie endet am 13. Juni 2022. Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der regulatorischen Verfahren für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet.

„Wir freuen uns über das erfolgreiche Übernahmeangebot, das die langfristige Entwicklung und die Position der Aareal Bank als führendes Unternehmen ihrer Branche stärken wird“, sagte Ranjan Sen, Managing Partner von Advent. Advent ist bereits mit 30 Prozent an der umkämpften Software-Tochter der Aareal Bank, der Aareon, beteiligt.

Bank soll nach Übernahme von der Börse genommen werden

Die künftigen Eigentümer der Bank hatten sich verpflichtet, den Wachstumskurs der Bank zu unterstützen und die lukrative IT-Tochter Aareon für zumindest drei Jahre nicht zu verkaufen. Die Bank soll nach der Übernahme von der Börse genommen werden.

Der erst seit September 2021 amtierende Vorstandschef des Instituts, Jochen Klösges, zeigte sich zufrieden. „Für uns bedeutet das im Ergebnis, dass wir unsere Strategie in allen drei Geschäftsfeldern mit Unterstützung der neuen Investoren verstärkt umsetzen können“, sagte er. „Die neue, stabile Eigentümerstruktur sehen wir als Vorteil, insbesondere bei der Verfolgung unserer nachhaltigen und langfristigen Ziele.“

Durch die neue Eigentümer-Struktur dürfte bei dem Immobilienfinanzierer wieder mehr Ruhe einkehren. Die Aareal Bank hatte zu Beginn der Corona-Pandemie einige ihrer traditionellen Anteilseigner verloren, als die Europäische Zentralbank (EZB) Banken zunächst verbot, während der Pandemie Dividenden auszuschütten. Bei der Aareal Bank waren einige Investoren engagiert, die nur in Dividendentitel anlegten.

An ihre Stelle rückten Hedgefonds, die unzufrieden darüber waren, dass die Aareal Bank so wenig aus ihrer Software-Tochter Aareon macht. Sie forderten eine Abspaltung der Software-Tochter, um von deren Wertsteigerung zu profitieren.

Langjährige Chefkontrolleurin musste gehen

Der Führung der Aareal Bank, insbesondere dem Aufsichtsrat, warfen die Hedgefonds vor, ihre Belange nicht ausreichend zu berücksichtigen. Der Zwist gipfelte im vergangenen Dezember auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in der Abwahl der langjährigen Aufsichtsratschefin Marija Korsch. Ohne die zweite, erfolgreiche Übernahmeofferte hätte der Hedgefonds Petrus Advisers auf der nächsten Hauptversammlung versucht, weitere Aufsichtsräte auszutauschen.

Diese Szenarien sind nun vom Tisch. Und auch strategisch gab sich die Aareal Bank zuletzt flexibler: So zeigte sich Vorstandschef Klösges offener für eine zukünftige Trennung von Aareon, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ein Verkauf oder Börsengang der IT-Tochter sei „immer eine Option gewesen, die wir uns aber erst noch erarbeiten müssen“, hatte Klösges Ende Februar gesagt. Noch sei es dafür aber zu früh, weil „wir noch den Wachstumserfolg der Aareon beweisen wollen und müssen, um eine dem Potenzial angemessene Bewertung auch zu erzielen“.

