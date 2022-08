Immobilienfinanzierer Starkes Zinsergebnis lässt Gewinn der Aareal Bank stärker steigen als erwartet

Frankfurt Ein florierendes Kreditgeschäft und höhere Margen haben den Gewinn der Aareal Bank im zweiten Quartal stärker steigen lassen als erwartet. Vor allem der überraschend hohe Zinsüberschuss konnte die ebenfalls gestiegene Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle ausgleichen.

Das operative Betriebsergebnis des Instituts stieg im Jahresvergleich um knapp die Hälfte auf 61 Millionen Euro, wie der im SDax gelistete Gewerbeimmobilienfinanzierer am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 56,7 Millionen Euro gerechnet. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss stieg von acht Millionen auf 35 Millionen Euro.

Vor allem der Zinsüberschuss überraschte: Mit 171 Millionen Euro erreichte er nach Angaben der Bank das höchste Niveau seit Ende 2016. Analysten hatten nur Einnahmen in Höhe von 166,7 Millionen Euro erwartet. Die Bank begründete den Zuwachs mit ihrem Kreditwachstum und den höheren Margen, die sie hatte durchsetzen können.

Am Ausblick der Bank für das Gesamtjahr änderte sich durch das gute Abschneiden im zweiten Quartal aber nichts: Vorstandschef Jochen Klösges rechnet weiterhin mit einem Betriebsergebnis, das am unteren Ende der Zielspanne von 210 bis 250 Millionen Euro liegt.

Aareal Bank von russischen Sanktionen betroffen

Der Grund dafür liegt in der Unsicherheit, die mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den deshalb verhängten Russlandsanktionen zusammenhängt. Zum einen trübt das die Konjunkturaussichten in vielen Volkswirtschaften ein, was auch die Banken belasten kann. Zum anderen ist die Aareal Bank auch direkt von russischen Gegensanktionen betroffen.

Denn das Wiesbadener Institut hat dort noch einen Kreditbestand von rund 200 Millionen Euro. Die Summe entfällt auf zwei moderne Bürogebäude in Moskau. Die Mieter zahlen, doch wegen russischer Sanktionen kommt kein Geld beim deutschen Immobilienfinanzierer an. Wann und ob sich das ändert, ist völlig unklar.

Deshalb hat die Aareal Bank ihre Risikovorsorge für diese Darlehen erneut erhöht. Nach rund 60 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 stellte die Bank im zweiten Quartal weitere 22 Millionen Euro für Russland zurück, nachdem sie bereits im ersten Quartal 61 Millionen Euro zurückgestellt hatte.

Die zusätzliche Russlandvorsorge sowie ein negativerer Blick auf die Konjunktur ließen die Risikovorsorge auf 58 Millionen Euro steigen und damit auf fast das Doppelte des Vorjahres. Dieser Wert liegt weit über dem, was Analysten mit 49,6 Millionen Euro erwartet hatten. Das Volumen notleidender Kredite ist zwischen April und Juni dennoch gesunken.

Auf der Finanzierungsseite will die Aareal Bank künftig mehr Einlagen von Privatanlegern einsammeln. Sie kooperiert dazu mit der Zinsvermittlungsplattform Raisin und bietet seit Kurzem über die Zinsmarktplattform der Deutschen Bank AG, einen Marktplatz für Festgeldangebote, Privatkunden Termingelder an.

Innerhalb von zwölf Monaten will die Aareal Bank einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag über die Kooperation mit der Deutschen Bank und ähnlichen Plattformangeboten einsammeln.

