Immobilienfinanzierer Top-Banker Mustier kandidiert für den Aufsichtsrat der Aareal Bank

Prominenter Neuzugang: Der Ex-Chef der italienischen Großbank Unicredit könnte 2024 den Vorsitz des Kontrollgremiums der Wiesbadener Immobilienbank übernehmen.

Der Ex-Unicredit-Chef soll ins Kontrollgremium der Aareal Bank einziehen. (Foto: REUTERS) Jean Pierre Mustier

Frankfurt Die neuen Mehrheitseigentümer der Aareal Bank setzen erste personelle Zeichen: Auf der virtuellen Hauptversammlung des Wiesbadener Gewerbeimmobilien-Finanzierers soll mit Jean Pierre Mustier ein europäischer Topbanker in den Aufsichtsrat gewählt werden. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor, die das Unternehmen am Donnerstag verschickte.

Formell hat der Aufsichtsrat Mustier für das Kontrollgremium vorgeschlagen, de facto dürfte der Vorschlag aber von den Finanzinvestoren stammen, die die Aareal Bank gerade erst übernommen haben.

Es liegt nahe, dass Mustier nicht auf Dauer einfaches Mitglied im Aufsichtsrat bleibt. Denn Aufsichtsratschef Hermann Wagner kündigte im Einladungsschreiben der Hauptversammlung an, seine 2024 endende Amtszeit in dem Gremium nicht verlängern zu wollen. Eine Sprecherin der Bank wollte sich nicht dazu äußern, ob Mustier Wagner im kommenden Jahr ersetzen will.