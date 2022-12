Immobilienfinanzierung Renaissance des Bausparens: Volumen der Neuabschlüsse schnellt 2022 nach oben

Neubausiedlung am Frankfurter Stadtrand

Frankfurt Im Zuge der steigenden Zinsen wenden sich viele Deutsche wieder dem Bausparen zu. Seit Juli, also seit der Zinswende in der Euro-Zone, liegt das Volumen neu abgeschlossener Verträge auf Monatssicht deutlich über den Werten der Vorjahre.

Im dritten Quartal 2022 markierte es sogar den höchsten Stand seit zehn Jahren. So hoch war das Bausparvolumen neu abgeschlossener Verträge zuletzt im vierten Quartal 2012, ermittelte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PwC auf Basis von Bundesbank-Daten.

Baukredite sind seit der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich teurer geworden. Die Zinsen für Immobiliendarlehen haben sich seit Januar vervierfacht, die Immobilienpreise gaben bisher aber nur leicht nach. Während die Bauzinsen das Niveau von 2011 erreicht haben, liegen die Preise noch immer über dem Niveau von 2021.

„Viele Menschen wollen sich durch Bausparverträge absichern – in der Annahme, dass Zinsen für Immobiliendarlehen womöglich noch weiter steigen“, erklärt PwC-Partner Tomas Rederer die Entwicklung.

Bausparkunden wissen, wenn sie ihren Vertrag unterschreiben, genau, wie hoch der Darlehenszins sein wird, auch wenn es mitunter über ein Jahrzehnt dauern kann, bis das Darlehen gewährt wird. „Die Bausparwelle wird im kommenden Jahr noch eine Weile anhalten“, erwartet Rederer. Denn die Unsicherheit im Zinsumfeld bleibe erst einmal bestehen.

Deutlich zeigt sich der Trend auch schon beim Marktführer Schwäbisch Hall. Bei der genossenschaftlichen Bausparkasse haben Kundinnen und Kunden im ersten Halbjahr 2022 zehn Prozent mehr Bausparverträge abgeschlossen als im selben Zeitraum 2021. Laut Vorstandschef Reinhard Klein werden die Verträge weniger abgeschlossen, um Geld sicher zu parken, sondern eher, um später ein Eigenheim finanzieren zu können oder um Geld für eine Renovierung zu haben. Energetische Sanierungen stünden momentan im Mittelpunkt des Interesses.

Geringeres Neugeschäft bei Immobiliendarlehen

Bei Immobiliendarlehen gibt es indes einen klaren Rückgang beim Neugeschäft. Im dritten Quartal wurden bereits deutlich weniger neue Baufinanzierungen abgeschlossen als im Mittel der Jahre 2015 bis 2021, so PwC.

Im Oktober setzte sich die Entwicklung fort: Das Neufinanzierungsvolumen lag 34 Prozent unter dem Wert vom Vorjahr, ergab eine Analyse von Barkow Consulting. Das Minus ist ein Negativrekord seit Beginn der Datenaufzeichnungen 2003.

Womöglich sieht es im November noch schlechter aus. Barkow verweist auf Daten der Wirtschaftsauskunftei Schufa: Demnach ist die Zahl der neuen Immobiliendarlehen um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Im Oktober betrug der Rückgang 28 Prozent.

Gleichwohl markiert der Bestand an Baufinanzierungen per September einen Höchststand von 1,55 Billionen Euro. Das liegt daran, dass nach Jahren des Immobilienbooms auch bis in den Frühsommer besonders viele Baudarlehen vergeben wurden. Im März hatte das Neugeschäft mit gut 32 Milliarden Euro noch einen neuen Rekord erreicht, seitdem ist es fast jeden Monat gesunken.

Deutsche Banken und Sparkassen trifft die Schwäche in der Baufinanzierung schwer: Private Immobiliendarlehen stellen mit 43 Prozent den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser.

PwC-Partner Rederer rechnet damit, dass die Immobilienpreise weiter leicht sinken werden. „Aber die hohe Nachfrage bei limitiertem Angebot deutet nicht auf einen Einbruch hin.“ Mit Blick auf die Bauzinsen erwartet PwC, dass sie sich etwas oberhalb des aktuellen Niveaus einpendeln.

