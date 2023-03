Immobilienkredite Experten erwarten anhaltend schwaches Baufinanzierungs-Geschäft

Frankfurt Das Geschäft mit neuen Baufinanzierungen in Deutschland dürfte nach einem schwachen Jahresstart auf niedrigem Niveau stagnieren. „Wir gehen davon aus, dass das Neugeschäft bis Mitte des Jahres schwach bleibt. Womöglich wird das Volumen im Februar und im März noch unter dem Niveau vom Januar liegen“, sagt Tomas Rederer, Partner der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Neben den höheren Zinsen sorge das aktuelle Branchenumfeld dafür, dass Banken ein Stück weit vorsichtiger würden, erwartet Rederer. „Das wird Finanzierungen etwas einschränken, wir erwarten aber keine umfassende ‚Kreditklemme‘“. Im Fall einer sogenannten Kreditklemme kommen selbst Interessierte mit guter Bonität nicht ausreichend an Darlehen.

Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch den ehemaligen heimischen Rivalen UBS und die Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank haben für Unruhe besonders unter Bankinvestoren gesorgt. Der Zusammenschluss der beiden Schweizer Geldhäuser ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren.

Das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten ist in Folge der Zinswende bereits eingebrochen. Nun dürfte es zusätzlich durch die jüngste Bankenkrise gedämpft werden. In den ersten Monaten 2022 wurden noch besonders viele neue Baufinanzierungen – darunter viele vorzeitige Verlängerungen – vergeben, danach sackte das Geschäft angesichts der deutlich gestiegenen Bauzinsen ab.

Das Neugeschäft lag mit 257 Milliarden Euro unter den Volumina der drei Vorjahre, ermittelte PwC. Im Laufe des Jahres 2022 stieg das Kreditvolumen jedoch weiter und erreichte zu Jahresende mit 1,57 Billionen Euro einen Höchststand.

Ablehnungsquote für Kredite ist gestiegen

Im Januar dieses Jahres aber war der Bestand an privaten Immobilienkrediten der deutschen Banken erstmals seit 2016 gesunken, konkret um etwa 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vormonat. Das Neugeschäft im Januar betrug nur 12,7 Milliarden Euro, so wenig wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2003. Im Januar 2022 war das Neugeschäft doppelt so hoch gewesen.

>> Lesen Sie hier mehr: Mehr Stornierungen im deutschen Wohnungsbau

Durch die höheren Bauzinsen und die kaum gesunkenen Immobilienpreise steigt die Belastung der Kreditnehmer. Laut der PwC-Studie wandten Immobilienkäufer 29 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Darlehen auf – der mit Abstand höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren.

Meist hatte der Anteil bei maximal 22 Prozent gelegen. „Angesichts der höheren Zinsen kann sich ein Teil der Menschen, für die es zuvor noch möglich war, inzwischen keine Immobilie mehr leisten“, sagt PwC-Partner Rederer.

Was auch daran liegt, dass Banken häufiger Kreditanfragen zurückweisen. So ist die Ablehnungsquote zuletzt gestiegen: Laut der Wirtschaftsauskunftei Schufa hat die Nachfrage nach Baufinanzierungen zuletzt wieder angezogen. So ließen Banken im Januar 2023 zehn Prozent häufiger Bonitäten bei der Schufa prüfen als noch im Januar 2022, während die Darlehensvergabe gesunken ist.

Auf Kante 29 Prozent ihres Haushaltseinkommens wenden Immobilienkäufer inzwischen durchschnittlich für ihre Darlehen auf.

Deutsche Banken und Sparkassen trifft die Schwäche in der Baufinanzierung: Private Immobiliendarlehen stellen mit gut 40 Prozent den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser. Zudem kommt PwC zu dem Schluss, dass die Gewinnspannen im vergangenen Jahr deutlich gefallen sind. Die Margen dieser Kredite sind traditionell relativ niedrig, doch dafür gelten die Ausfallrisiken ebenfalls als gering.

Bauspar-Neuabschlüsse auf Rekordniveau

Demnach sind die Bruttomargen bei Immobilienkrediten 2022 auf 0,39 Prozent gesunken und damit auf den mit Abstand niedrigsten Wert seit zehn Jahren. 2021 betrugen sie noch 1,04 Prozent, 2020 sogar 1,18 Prozent.

Der Grund dafür: Die Refinanzierungskosten der Banken sind deutlich stärker gestiegen als der Zins, den sie gegenüber Kundinnen und Kunden durchsetzen können. Als Refinanzierungskosten bezeichnet man die Zinskosten, die Banken selbst tragen müssen, wenn sie die Mittel für beispielsweise Baufinanzierungen beschaffen.

>> Lesen Sie hier mehr: Mit höheren Mieten gegen die Wohnungsnot

Für die Berechnung der Bruttomarge legt PwC die fünf- bis zehnjährige Effektivverzinsung sowie die Refinanzierungskosten der Banken in Form der Hypothekenpfandbriefe zugrunde. Pfandbriefe sind Anleihen, mit denen sich Banken Geld bei Investoren leihen und den Investoren als zusätzliche Sicherheiten Immobilienkredite bereitstellen.

Die steigenden Zinsen ließen zuletzt viele Deutsche das Bausparen wieder entdecken. Seit Juli, also seit der Zinswende in der Euro-Zone, liegt das Volumen neu abgeschlossener Verträge auf Monatssicht deutlich über den Werten der Vorjahre.

Im Dezember 2022 erreichten die Neuabschlüsse PwC zufolge ein Rekordvolumen von 10,3 Milliarden Euro. Bausparkunden wissen, wenn sie ihren Vertrag unterschreiben, genau, wie hoch der Darlehenszins sein wird, auch wenn es mitunter über ein Jahrzehnt dauern kann, bis das Darlehen gewährt wird.

Mehr: Nach Beinahe-Pleite der Credit Suisse – So sicher ist Ihr Geld jetzt