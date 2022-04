Immobilienmärkte Prognose: Wohnimmobilien werden teurer, doch die Dynamik lässt nach

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken erwartet weiter steigende Immobilienpreise, allerdings mit abflachender Dynamik. Die Prognose hänge auch vom Ukrainekrieg ab.

Schon im vierten Quartal 2021 waren die Preise für Wohnimmobilien deutschlandweit um 10,7 Prozent gestiegen, wie der Vdp-Immobilienpreisindex zeigt. (Foto: dpa) Stadtansicht Stuttgart

Frankfurt Schlechte Nachrichten für Wohnungskäufer: Die Preise für Wohnimmobilien dürften nach Ansicht des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) weiter steigen. Das liegt nach Worten von VDP-Präsident Louis Hagen vor allem daran, dass die Wohnraumnachfrage hoch bleibt, bedingt durch den anhaltenden Mangel an entsprechenden Angeboten. Den jährlichen Neubaubedarf bis 2025 taxiert der Verband auf 308.000 Wohnungen.

Zur hohen Nachfrage trägt seiner Meinung nach die nach wie vor angespannte Situation auf vielen Mietwohnungsmärkten bei. Hinzu kommt die Nachfrage durch institutionelle Investoren, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf Wohnimmobilien in Deutschland konzentriert hätten, weil dieser Markt in Deutschland sehr stabil sei. Auch die steigenden Baupreise würden Immobilien weiter verteuern. Die Dynamik des Preisanstiegs werde aber nachlassen, so Hagen.

Hemmende Wirkung auf die Immobiliennachfrage hätten seinen Worten zufolge dagegen die sukzessive steigenden Zinsen und die damit verbundene geringere Erschwinglichkeit von Wohneigentum. Auch eine Stagflation oder Rezession würde sicherlich den Gewerbeimmobilienmarkt belasten, so Hagen. Spürbare Auswirkungen auf den Wohnimmobilienmarkt seien dagegen nur bei massiver Erhöhung der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Direkte Folgen des Ukrainekriegs für den Immobilienmarkt seien bisher nicht zu erkennen. Schon im vierten Quartal 2021 waren die Preise für Wohnimmobilien deutschlandweit um 10,7 Prozent gestiegen, wie der VDP-Immobilienpreisindex zeigt. Damit fiel der Anstieg überdurchschnittlich hoch aus, denn der Preisanstieg bei gewerblich genutzten Immobilien lag gerade einmal bei 0,3 Prozent. Auch im Jahresdurchschnitt fiel der Preisanstieg für Wohnimmobilien enorm hoch aus – mit einer Zunahme von 10,3 Prozent ist das der höchste Preisanstieg seit Beginn der Indexmessung im Jahr 2003.

Büroimmobilien bleiben trotz Homeoffice-Debatte gefragt Nach dem Schock durch die Coronapandemie waren im vergangenen Jahr vor allem auch die Büroimmobilien wieder gefragt. „Büroimmobilien haben eine enorme Nachfrage erfahren", sagte Hagen. Das Finanzierungsvolumen stieg im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro. Auch Hotels erholten sich offenkundig von der Coronadelle: Die Finanzierungsnachfrage erhöhte sich um 6,7 Prozent. Die Preise bei Hotels seien wegen der Pandemie auf ein Niveau gesunken, das es für den einen oder anderen „Schnäppchenjäger" interessant machen würde, wieder einzusteigen, in der Annahme, dass die Reisetätigkeit wieder zunehmen werde, so Hagen. Sehr viel schwieriger sieht es bei Immobilien aus, die dem stationären Einzelhandel dienen. Aus Sicht von Hagen schlägt dort neben der Pandemie das strukturelle Problem des Einzelhandels zu Buche. Das Finanzierungsvolumen blieb in diesem Segment aber immerhin stabil. Die Pfandbriefbanken sind nach eigenen Angaben der wichtigste Anbieter von Immobilienfinanzierungen in Deutschland. Sie sagten 2021 Darlehen im Volumen von 175 Milliarden Euro zu, ein kräftiges Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahr. Dabei machten Finanzierungen für Wohnimmobilien mit gut 118 Milliarden Euro den Löwenanteil aus. Der VDP hat derzeit über 40 Mitglieder, darunter BayernLB, Helaba, Aareal Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Bank und Commerzbank.