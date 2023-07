 Immobilienmarkt: Sparkassen erkennen Stabilisierung bei der Baufinanzierung

Neubau-Wohnungen in Berlin

Frankfurt Nach dem deutlichen Minus der vergangenen Monate sehen die Sparkassen eine Stabilisierung bei der Baufinanzierung. Das ist eines der Ergebnisse des Deka-S-Finanzklimas für das zweite Quartal, eines Sentimentindexes für die aktuelle Lage in der deutschen Wirtschaft und an den Finanzmärkten aus Sicht der Sparkassen-Finanzgruppe. Das S-Finanzklima basiert auf einer quartalsweisen Umfrage unter den Vorständen der deutschen Sparkassen, die das Handelsblatt regelmäßig veröffentlicht.

Bei der jüngsten Umfrage ist die Einschätzung der Sparkassen-Manager zur Nachfrage nach Immobilienkrediten sprunghaft von 34,6 auf 69,2 Punkte nach oben geschnellt.

Allerdings warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, des Wertpapierdienstleisters der Sparkassen, vor zu großer Hoffnung: „Dies darf man nicht mit einem neuen Boom bei der Wohnungsbaufinanzierung verwechseln. Vielmehr ist wohl eher der Absturz vorbei und es handelt sich um eine erste Verbesserung bei Immobilienfinanzierungen auf niedrigem Niveau.“

Mit der geldpolitischen Wende sind die Zinsen für private Immobilienkredite deutlich gestiegen, in der Folge brach das für die deutschen Geldhäuser wichtige Geschäft mit Baufinanzierungen massiv ein.

Im April lag das Darlehensvolumen nur noch bei 13 Milliarden Euro. Das ist laut dem Analysehaus Barkow Consulting damit der schwächste April seit Start der Datenerfassung vor 20 Jahren. Im ersten Quartal dieses Jahres rutschte das Neugeschäft um gut 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab.

Baufinanzierung: Zinsschock klingt langsam ab

„Der Schock des sprunghaft angestiegenen Zinsenniveaus klingt allmählich ab, langsam setzt Gewöhnung ein“, meint Chefvolkswirt Kater. Auch bei den Unternehmenskrediten berichten die Sparkassen von einer stabilen bis leicht kräftigeren Nachfrage. Hier hat sich der Indexwert im Vergleich zum ersten Quartal von 70,8 auf 79,8 Punkte verbessert.

Auch die Kreditvergabebereitschaft ist mit 105,8 Punkten leicht gestiegen. Das Niveau um die 100 Punktemarke bedeute jedoch, dass die Anzahl von Verbesserungen und Verschlechterungen sich immer noch fast die Waage halte, erläutert Kater. Insgesamt sei die Bereitschaft zur Kreditvergabe stabil, sodass das Wirtschaftsgeschehen durch die Finanzierungsmöglichkeiten nicht unverhältnismäßig behindert werde.



Insgesamt sehen die Sparkassen nach den rapiden Zinserhöhungen eine Stabilisierung im Finanzsektor. Dieser Effekt ist dafür verantwortlich, dass der Gesamt-Index, des S-Finanzklimas von 77,3 im ersten Quartal auf 85,0 Punkte stieg.

Deutsche Wirtschaft: Kein neuer Aufschwung erwartet

Im Gegensatz zu den Finanzierungsbedingungen trübte sich das Konjunkturklima ein und ging von 106,4 auf 89,9 Punkte zurück. „Die allgemeine Erleichterung über die überstandene Energiekrise in Deutschland weicht der nüchternen Erkenntnis, dass konjunkturell wohl nicht mehr allzu viel drin ist für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr“, meint Kater. Die Sparkassen würden noch keinen neuen Aufschwung in Deutschland sehen.

Auch andere Stimmungsindikatoren zeigten zuletzt eine deutliche Eintrübung. So fiel das Geschäftsklima des Münchener Ifo-Instituts im Juni überraschend kräftig auf 88,5 Punkte von 91,5 Zählern im Vormonat und damit das zweite Mal in Folge.

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 jeweils zum Vorquartal geschrumpft. Sie befindet sich damit nach einer Daumenregel von Fachleuten in einer technischen Rezession. Die Chefin der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, geht für das laufende Jahr weitgehend von einer Stagnation aus.

