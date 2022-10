Die Hauspreise sind noch hoch, doch immer weniger Menschen können sie bezahlen. Besonders extrem sind die Ungleichgewichte in zwei deutschen Städten. Wie geht es mit den Immobilienpreisen weiter?

In der Mainmetropole ist das Risiko einer Immobilienblase laut UBS besonders hoch. (Foto: imago images/Hannes P. Albert) Neue Luxus-Wohntürme Grand Tower und Eden Tower in Frankfurt am Main

Zürich Die Zinswende dürfte den Immobilienboom stoppen. Davon gehen die Experten der Schweizer Großbank UBS in einer am Mittwoch vorgelegten Studie aus. Demnach sind die Preise in vielen Metropolen zwar auf einem sehr hohen Niveau und haben in der ersten Jahreshälfte 2022 noch weiter zugelegt. Doch wegen der gestiegenen Finanzierungskosten können sich immer weniger Menschen ein Haus leisten.

Matthias Holzhey, Leiter Real Estate Investment in der Vermögensverwaltung der UBS, sagt: „Mit der Zinswende treten neue Ungleichgewichte zum Vorschein.“ Wenn immer weniger Käufer die hohen Preise zahlen können, droht eine Korrektur – die Immobilienblase droht zu platzten.

Immobilienpreise in Metropolen: Platzt die Immobilienblase?

