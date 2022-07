Inflation Sparkassen-Kunden haben kaum noch Geld zum Sparen – neue Einlagen brechen um 98 Prozent ein

Der Einlagezuwachs der Sparkassen ist bundesweit im ersten Halbjahr 2022 drastisch gesunken. Kamen im Vorjahr noch 25 Milliarden hinzu, sind in diesem Jahr bisher nur 600 Millionen Euro zugeflossen.

Frankfurt Viele Sparkassenkunden können nicht oder kaum mehr sparen. „Die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden braucht ihre kompletten Einnahmen für die Deckung der monatlichen Ausgaben“, sagte der baden-württembergische Sparkassen-Präsident Peter Schneider am Donnerstag in Stuttgart.

Bundesweit brachen die neuen Einlagen regelrecht ein. Bei den gut 360 deutschen Sparkassen erhöhten sich die Guthaben der Kunden im ersten Halbjahr 2022 gerade mal noch um 600 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum 2021 waren den Sparkassen noch 25 Milliarden Euro zugeflossen – ein Rückgang um 97,6 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 hatten die Mittelzuflüsse noch bei fast 30 Milliarden Euro gelegen.

Peter Schneider hat für den dramatischen Rückgang des Netto-Einlagenzuflusses, der auch in Baden-Württemberg immens ist, eine eindeutige Erklärung: Die Sparfähigkeit gehe aufgrund der starken Inflation zurück. Mit anderen Worten: Wegen der gestiegenen Ausgaben durch die immer höheren Preise sind viele Kunden schlicht nicht mehr in der Lage, Geld zur Seite zu legen.

Rund 40 Prozent der privaten Kundinnen und Kunden können laut Schneider nichts mehr sparen. „Jetzt verschiebt sich die Zahl Richtung 50 Prozent“, sagte er. „Das ist eine dramatische Zahl.“ Die höheren Energiekosten dürften viele Menschen zudem erst im Laufe des Jahres oder im kommenden Jahr bezahlen müssen.

Bei den 50 Sparkassen in Baden-Württemberg wachsen die Einlagen überhaupt nicht mehr. Während Privat- und Firmenkunden bei den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten 2021 noch sieben Milliarden Euro deponiert hatten, gab es im ersten Halbjahr 2022 per saldo keine Zuflüsse mehr. Unternehmen haben unter dem Strich sogar bereits Einlagen abgezogen.

Wieder höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld fürs Sparen

Insgesamt sei das Einlagewachstum erst gesunken und liege jetzt bei null, sagte Verbandsgeschäftsführer Joachim Herrmann. In den vergangenen zehn Jahren waren die Einlagen laut Herrmann indes immer gestiegen.

Die Entwicklung kommt nun ausgerechnet in einer Zeit, in der sich eine besonders beliebte Form des Sparens bald wieder lohnen könnte. Peter Schneider rechnet damit, dass in der Branche bald auch wieder Zinsen auf Kurzfristeinlagen wie Tagesgeld gezahlt werden. „Das wird zeitverzögert sicher kommen.“

Vor einer Woche hatte die Europäische Zentralbank beschlossen, den für Banken entscheidenden Einlagezins von zuvor minus 0,5 Prozent auf null Prozent anzuheben. Zudem ist der Leitzins von null auf 0,5 Prozent gestiegen.

Angesichts der Zinswende müssen die Sparkassen mit hohen Abschreibungen auf Wertpapiere rechnen, die sie selbst halten. „Beim Bewertungsergebnis wird die Zinswende voll durchschlagen“, erklärte der Sparkassenverband Baden-Württemberg. Er erwartet Abschreibungen in Höhe mehrerer Hundert Millionen Euro.

Eine ähnliche Einschätzung war erst zu Wochenbeginn von den bayerischen Sparkassen gekommen. Andere regionale Sparkassenverbände sprechen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit ähnliche Warnungen aus. Sie halten sich aber mit konkreten Schätzungen zurück.

Bei vielen Sparkassen sind die Kundeneinlagen höher als das Volumen der vergebenen Kredite. Daher investieren die Institute traditionell einen Teil ihrer überschüssigen Mittel am Kapitalmarkt, meist in Anleihen und Pfandbriefe. Die Wertberichtungen entstehen durch Kursverluste von Aktien, vor allem aber weil festverzinsliche Wertpapiere weniger wert sind.

„Wir haben Unsicherheiten, wie wir sie selten gesehen haben.“ Peter Schneider, Sparkassen-Präsident Baden-Württemberg

Allerdings halten Sparkassen die Anleihen meist bis zum Ende der Laufzeit, wenn die Papiere komplett zurückgezahlt werden. „Die Sparkassen erwarten somit keine bonitätsbedingten Ausfälle, sondern die Abschreibungen von diesem Jahr werden in den kommenden Jahren wieder aufgeholt – dann als Zuschreibungen“, so der Sparkassenverband Baden-Württemberg.

Eine Prognose für die Geschäftsentwicklung der Sparkassen im Jahr 2022 hält Schneider für „sehr schwierig“, auch wenn die Kreditinstitute mit Blick auf ihr Zinsergebnis von der Zinswende profitieren würden. „Wir haben Unsicherheiten, wie wir sie selten gesehen haben.“ Die Höhe der Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite und letztlich der Gewinn der Sparkassen hängen davon ab, wie sich die Energiepreise und die Wirtschaft insgesamt entwickeln.

