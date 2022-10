Inflation Sparquote sinkt nach Rekordjahr deutlich – Vor-Corona-Niveau erreicht

Berlin Die Deutschen legen angesichts der hohen Inflation weniger Geld beiseite. Die um saisonale Schwankungen bereinigte Sparquote der privaten Haushalte lag im ersten Halbjahr bei 11,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das entspricht in etwa dem vor der Ausbruch der Corona-Pandemie 2019 erreichten Niveau von 10,8 Prozent.

Die Sparquote liegt aber weit unter dem im ersten Halbjahr 2021 gemessenen Rekordwert von 18,2 Prozent. Damals waren wegen Corona-bedingten Einschränkungen etwa Reisen, Restaurant- und Konzertbesuch nicht wie gewohnt möglich, weshalb viel Geld auf der hohen Kante landete.

„Für das erste Halbjahr 2022 heißt das: Je 100 Euro verfügbarem Einkommen sparten die privaten Haushalte saisonbereinigt im Durchschnitt 11,10 Euro“, erklärten die Statistiker zu ihrer Erhebung. Monatlich entspreche dies einem Betrag von durchschnittlich 240 Euro je Einwohner.

Abhängig von Einkommenshöhe, Sparneigung und Lebenslage gibt es jedoch sehr deutliche Unterschiede. „Während einige Haushalte nach wie vor viel Geld auf die Seite legen konnten, blieb bei anderen am Ende des Monats nichts übrig“, so das Bundesamt. Das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen der privaten Haushalte wird für die ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 121,2 Milliarden Euro beziffert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Starke Preisanstiege vor allem für Energie und Lebensmittel machen es aktuell für viele Haushalte immer schwerer, Geld auf die Seite zu legen und zu sparen“, betonten die Statistiker. Die Inflationsrate lag zuletzt mit zehn Prozent so hoch wie seit 1951 nicht mehr. Das schwächt die Kaufkraft der Verbraucher. Der private Konsum dürfte daher vorerst als Stütze der Konjunktur ausfallen, prognostizieren Ökonomen.

DZ-Bank-Ökonom Michael Stappel rechnet aber damit, dass die Sparquote „im jetzt angebrochenen Schlussquartal wieder höher ausfallen“ dürfte. Denn die Menschen hielten sich angesichts der hohen Unsicherheit mit größeren Anschaffungen zurück und würden mehr Vorsorge betreiben.

Die Sparquote ergibt sich aus dem Sparen aller privaten Haushalte gemessen an ihrem verfügbaren Einkommen insgesamt einschließlich betrieblicher Versorgungsansprüche. Bewertungsbedingte Änderungen wie Kursgewinne oder -verluste bei Aktien und Wertänderungen bei Immobilien zählen nicht zum Sparen, da sie nicht aus erwirtschaftetem Einkommen entstanden sind.

Der Bankenverband BVR hatte Ende September die Prognose abgegeben, dass die Sparquote in Deutschland im laufenden Jahr erstmals seit 2014 wieder in den einstelligen Bereich absinken wird. Der Weltspartag, der vor allem Kinder seit 1925 Jahr für Jahr dafür begeistern soll, Geld zurückzulegen, ist in diesem Jahr am 28. Oktober.

Mehr: Vier Risiken, die aus einer leichten eine schwere Rezession machen könnten