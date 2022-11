Inflationsprämie Deutsche Bank will Tarifangestellten 1500 Euro Bonus zahlen

Deutschlands größtes Geldhaus will seine Mitarbeiter angesichts hoher Teuerungsraten entlasten.

Frankfurt Die Deutsche Bank will zahlreichen Mitarbeitern angesichts gestiegener Energie- und Verbraucherpreise einen steuerfreien Bonus überweisen. „Tarifangestellte der Deutschen Bank und ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland sollen noch im Dezember 2022 zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn eine steuer- und sozialabgabenfreie Prämie in Höhe von 1500 Euro (auf Vollzeitbasis) erhalten“, hieß es am Donnerstag in einem Beitrag im Intranet des Geldhauses, der dem Handelsblatt vorliegt.

Derzeit fänden Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern und der Deutschen Bank zu einer entsprechenden betrieblichen Vereinbarung statt. Diese sei die Voraussetzung für die Zahlung einer solchen Prämie und werde den genauen Anspruch und den Kreis der Berechtigten regeln.

Das Handelsblatt hatte bereits am Montag über die bevorstehende Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro berichtet. Die Extrazahlung werden rund 25.000 der insgesamt 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts in der Bundesrepublik erhalten.

Im Intranet stellte Deutschlands größtes Geldhaus zudem in Aussicht, die Prämie im kommenden Jahr aufzustocken. „Die Bank wird die weitere Entwicklung genau beobachten und in Betracht ziehen, im kommenden Jahr eine weitere Tranche über 1500 Euro zu zahlen“, heißt es in der Mittelung. „Damit würde sie den gesetzlich festgelegten Maximalbetrag von 3000 Euro voll ausschöpfen.“ Der Vorstand werde darüber zu gegebener Zeit entscheiden.

Jan Duscheck, der bei der Gewerkschaft Verdi die Fachgruppe Bankengewerbe leitet und zudem im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, begrüßte die bevorstehende Inflationsausgleichszahlung. „Gerade die Beschäftigten mit niedrigen und mittleren Einkommen erhalten damit eine wichtige finanzielle Entlastung in sehr schwierigen Zeiten“, sagte er.

Wegen der hohen Teuerungsraten können Unternehmen ihren Beschäftigten seit Kurzem einen steuer- und abgabefreien Bonus von bis zu 3000 Euro überweisen. Mehrere Banken wie die ING Deutschland, die DKB und Commerzbank haben bereits entsprechende Zahlungen angekündigt. In anderen Geldhäusern laufen Verhandlungen zwischen Arbeitnehmervertretern und Management darüber noch.

Starke Zahlen 1,1 Milliarden Euro Gewinn hat die Deutsche Bank im dritten Quartal 2023 gemacht - mehr als fünf Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

„Wir erwarten, dass wir zeitnah weitere Vereinbarungen sehen werden“, sagt Duscheck. Das sei auch dringend notwendig. „In der Bankenbranche gibt es nicht nur Spitzenverdiener, sondern auch viele Beschäftigte mit niedrigen und mittleren Einkommen.“

Für sie werde es nun finanziell eng, sagte der Gewerkschafter. „Deshalb fordern wir weiterhin für alle Beschäftigten in der Bankenbranche eine finanzielle Entlastung in Form eines steuer- und sozialabgabenfreien Energiegeldes in Höhe von 1500 Euro in diesem Jahr und im kommenden Jahr.“

Inflationsprämie: Auch Commerzbank erwägt Aufstockung von Prämie 2023

Bei der Commerzbank erhalten Beschäftigte im Dezember eine Prämie zwischen 500 und 2000 Euro. Das Management hat zudem wie bei der Deutschen Bank seine Bereitschaft signalisiert, 2023 mit den Arbeitnehmern über eine mögliche Aufstockung der Zahlungen zu sprechen.

„Dabei werden wir natürlich die Ergebnissituation der Bank im Blick haben müssen“, erklärte Commerzbank-Personalchefin Sabine Schmittroth am Freitag in einem Beitrag im Intranet des Instituts. Bei den Prämien im Dezember habe die Commerzbank das verfügbare Budget so genutzt, dass niedrigere Lohngruppen stärker entlastet würden.

„Gerade die Beschäftigten mit niedrigen und mittleren Einkommen erhalten damit eine wichtige finanzielle Entlastung in sehr schwierigen Zeiten.“ Jan Duscheck, Gewerkschaft Verdi

Beschäftigte der nicht tarifgebundenen Servicegesellschaften ComTS, des Callcenters CDS und des Tagungshotels Collegium Glashütten sollen 2000 Euro erhalten. Nachwuchskräfte und tariflich bezahlte Mitarbeiter der Commerzbank AG in Deutschland bekommen 1000 Euro. An außertariflich bezahlte Beschäftigte im Inland sowie Mitarbeiter im Ausland werden 500 Euro ausgezahlt. Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene gehen leer aus.

Nicht nur die Deutsche Bank: Viele Geldhäuser können sich die Zahlung einer Inflationsprämie leisten

Viele deutsche Geldhäuser können sich die Zahlung einer Prämie aktuell locker leisten, schließlich lief es bei ihnen im operativen Geschäft zuletzt rund, unter anderem wegen der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank.

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im dritten Quartal mehr als verfünffacht auf 1,1 Milliarden Euro. In ihrem Quartalsbericht schlug sie beim Blick in die Zukunft allerdings vorsichtigere Töne an. Die Finanzaufsicht hat alle Banken aufgefordert, angesichts der drohenden Rezession mit Kreditausfällen vorsichtig zu sein und hohe Kapital- und Liquiditätspuffer vorzuhalten.

