Infrastruktur-Investments Finanzinvestor Palladio beteiligt sich an Glasfaser-Joint-Venture

Der Glasfaser-Ausbau stellt die Kommunen vor Herausforderungen. Finanzinvestoren wie Palladio Partners sehen lukrative Anlagechancen.

Die Bundesregierung will Wirtschaft und Haushalte flächendeckend mit schnellem Internet versorgen. (Foto: dpa) Glasfaser-Ausbau

Frankfurt Für die Bundesregierung ist es ein Kernanliegen, die deutsche Wirtschaft und die privaten Haushalte mit schnellem Internet auszustatten. Bei der Umsetzung sehen sich die Kommunen allerdings mit erheblichen technischen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert.

Der Finanzinvestor Palladio Partners möchte dies ändern und hat sich nun an einem Projekt beteiligt, das durchaus Vorbildcharakter für weitere Vorhaben haben könnte. Mit wie viel Kapital Palladio einsteigt, lässt der Finanzinvestor offen.

Das von den Stadtwerken Garbsen und Palladio Kommunal aufgesetzte Joint Venture Glasfaser Garbsen arbeitet mit der Deutschen Telekom zusammen. Bis 2030 sollen in der niedersächsischen Gemeinde mehr als 31.000 FTTH-Anschlüsse (Fiber to the home) entstehen – sie garantieren Glasfaser bis ins Haus und damit schnelles Internet. Der Startschuss für das Projekt fiel in dieser Woche.

Glasfaser Garbsen verantwortet die Planung sowie den Ausbau des Netzes. Der Bonner Dax-Konzern übernimmt den aktiven Netzbetrieb und pachtet die Infrastruktur für mindestens 30 Jahre exklusiv.

