 ING Deutschland: Die höheren Zinsen haben sich für die Bank gelohnt

Höhere Zinsen verhelfen der Bank zu einem Gewinnsprung. Das Institut hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr verdient als im gesamten letzten Jahr.

Die ING verdient deutlich mehr als von Experten im Schnitt erwartet. (Foto: dpa) Großbank ING in Frankfurt

Frankfurt Die Zinsaktionen auf das Tagesgeld machen sich für die ING Deutschland bezahlt: Die Bank hat im zweiten Quartal Einlagenzuflüsse in Höhe von 15,6 Milliarden verzeichnet – und damit deutlich mehr als in den vergangenen fünf Quartalen zusammen. In diesem Zeitraum lagen die Mittelzuflüsse der Bank bei nur etwa zehn Milliarden Euro.

Insgesamt stieg die Höhe der Einlagen per Ende Juni dieses Jahres auf 154,4 Milliarden Euro an. Das geht aus den am Donnerstagmorgen veröffentlichten Quartalszahlen des niederländischen Mutterkonzerns hervor.

Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli des vergangenen Jahres müssen Banken keine Strafzinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken, sondern erhalten selbst eine Gutschrift. Derzeit liegt der Einlagenzins, den die EZB den Banken zahlt, bei 3,75 Prozent.