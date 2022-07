Innovation durch Investition Risikokapitalgeber setzen voll auf Umwelttechnologien

Frankfurt Der Ukrainekrieg und der Kurswechsel in der Energiepolitik hin zu erneuerbaren Energien sorgen für eine Neuorientierung der Risikokapitalgeber. So setzen die stark gestiegenen Energiepreise Anreize für Innovationen im Bereich der Energieeffizienz. Investitionen in Start-ups mit Geschäftsmodellen in Greentech und Climatetech sind daher attraktiv. Pessimistisch gestimmt sind die Investoren hingegen für den E-Commerce-Sektor, der lange mit das meiste Kapital anlockte.

Laut einer Analyse der staatlichen Förderbank KfW gehen drei Viertel der Investoren davon aus, dass Greentech und Climatetech in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Gut zwei Drittel sehen auch die Sektoren Deeptech und Cybersecurity im Kommen.

Zu Deeptech zählen beispielsweise Biotechnologie und maschinelles Lernen, üblicherweise sind hier die Entwicklungszeiten lang und der Kapitaleinsatz hoch. Die Relevanz von Cybersecurity wurde durch die Eskalation des Ukrainekriegs ins Bewusstsein gerufen, da Cyberangriffe Russlands auch in Westeuropa Auswirkungen hatten.

Eine Mehrheit von 63 Prozent der von der KfW befragten Risikokapitalgeber erwartet zudem einen Bedeutungszuwachs für die Sektoren Künstliche Intelligenz (KI), Cleantech wird für 58 Prozent relevanter, Foodtech /Agtech (Innovationen in der Landwirtschaft) sowie Healthtech halten jeweils über 50 Prozent für zukunftsträchtig.

Für die Sektoren Fintech und Internet of Things gehen die VC-Investoren mehrheitlich mit jeweils 53 Prozent von einer gleichbleibenden Bedeutung aus. Eine schlechte Prognose geben die Investoren für den E-Commerce-Sektor ab. Die Hälfte sieht hier einen Bedeutungsverlust.

Zinswende bremst Investoren

„Im Onlinehandel wurden in den vergangenen zwei Jahren sehr hohe Wachstumsraten realisiert. Das lag am veränderten Konsumverhalten während der Pandemie. Aktuell zeigen sich aber Zeichen einer Abkühlung. Das könnte sich in den negativen Erwartungen der Investoren für den E-Commerce widerspiegeln“, sagt Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der KfW.

Eine Rolle dürften auch die stark gesunkenen Bewertungen für E-Commerce-Geschäftsmodelle an der Börse spielen. „Wegen der beschleunigten Zinswende zeigen sich Investoren derzeit eher zurückhaltend. Es ist zu erwarten, dass das Investitionsverhalten und die Bewertungen im E-Commerce dem allgemeinen Markttrend folgen werden“, ergänzt Köhler-Geib.

Im vergangenen Jahr waren E-Commerce-Anbieter noch unter den Topfinanzierungsrunden, darunter die Lieferdienste Gorillas und Flink sowie der virtuelle Marktplatzspezialist SellerX. Belastet wird die Stimmung für das Thema E-Commerce auch durch die schlechte Bilanz einiger Börsengänge aus Sicht der Investoren, etwa von Auto1 oder dem Onlineoptiker Mister Spex.

Wenn der Markt für Börsengänge wieder anspringe, würden sicher Themen wie erneuerbare Energien im Rampenlicht stehen, meint ein Anwalt in Frankfurt.

Der weitverbreitete Pessimismus gegenüber dem E-Commerce-Sektor ist insofern wichtig, als er – gemessen am Dealvolumen – der weitaus größte Einzelsektor in Deutschland ist. Eine nachlassende Bedeutung des E-Commerce kann nach Ansicht der KfW dazu führen, dass ein potenziell großes Dealvolumen auf andere Sektoren verteilt wird. Für diese Segmente könnte der Kapitalzufluss im Vergleich zu den dort bisher getätigten Investitionen teilweise beachtlich sein.



In Deutschland konzentrieren sich die Venture-Capital-Deals (VC-Deals) abseits des E-Commerce laut der KfW vor allem auf Zukunftstechnologien, die an klassische ingenieurstechnische Stärken anknüpfen, allen voran in den Bereichen der Produktionstechnologien und im Automotive-Sektor. Handlungsbedarf ergebe sich insbesondere bei Technologien abseits der klassischen industriellen Stärken.

Die Geldgeber honorieren in Deutschland bisher vor allem die Automobiltechnik. So entfielen in den Jahren 2019 bis 2021 laut der KfW beispielsweise etwa 2,56 Prozent der Venture-Capital-Deals auf die Zukunftstechnologie elektrische und hybride Fahrzeuge und 1,08 Prozent auf das autonome Fahren. Diese Anteile sind höher als in den Vergleichsländern USA, Großbritannien und Frankreich.

Auch auf alle Technologien im Bereich der Produktionstechnik entfiel in Deutschland ein höherer Anteil der VC-Deals als in anderen Ländern. Die digitalen Zukunftstechnologien rund um Cybersecurity und die Blockchain spielten in Deutschland für Risikokapitalgeber eine geringere Rolle als in anderen Ländern. Auf diese Technologien konzentriert sich in den USA ein besonders hoher Anteil der VC-Deals.

Trotz vieler Anstrengungen in den vergangenen Jahren sind die Venture-Capital-Ökosysteme in wichtigen Vergleichsländern nach Ansicht der KfW nach wie vor leistungsfähiger als in Deutschland. Der deutsche VC-Markt ist gemessen an der Wirtschaftskraft kleiner als Vergleichsmärkte etwa in den USA oder Großbritannien.

So fließt dort nicht nur insgesamt mehr Wagniskapital in Start-ups. Insbesondere der Vergleich zu den USA zeigt auch, dass einzelne Start-ups je Runde hierzulande geringere Volumina einwerben.

Insbesondere in den USA war der auf das Bruttoinlandsprodukt bezogene Umfang der in Start-ups investierten Mittel bei allen Zukunftstechnologien höher. Bei Technologien für Energiespeicherung und Batterien war dieser Wert gar um das 118-Fache höher.

Weiterhin Nachholbedarf in Deutschland

Um den Rückstand zu den Vergleichsmärkten zu verringern, plant Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt eine breit angelegte Strategie. „Der schon im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Zukunftsfonds wird einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des deutschen VC-Marktes leisten“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib.

Hinzu komme noch die European Tech Champions Initiative als paneuropäischer Dachfonds. Damit würden die vorhandenen Schwierigkeiten bei der Finanzierung im Wachstumsbereich adressiert.

Als zentral erscheinen Köhler-Geib außerdem die Vereinfachungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung und die stärkere Kapitalmarktorientierung der gesetzlichen und privaten Altersvorsorge mit Mindestinvestitionsquoten in VC-Fonds. Hier würde schon ein kleiner Prozentsatz für den Wagniskapitalmarkt einen großen Unterschied machen. Wichtig sei nun, diese Maßnahmen konsequent umzusetzen.

