Insolventes Fintech Erste Investoren an Nuri-Übernahme interessiert – Anzahl der aktiven Kunden beträgt nur 200.000

Frankfurt Die insolvente Berliner Kryptobank Nuri weckt laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Jesko Stark das Interesse von mehreren Investoren. Die Insolvenz biete neue Chancen, um den Betrieb nachhaltig zu sanieren und Investoren zu gewinnen, erklärte Stark, Rechtsanwalt bei der Berliner Kanzlei GT Restructuring. Denn Nuri benötige vor allem frische finanzielle Mittel. Nach ersten Gesprächen mit Interessenten sei er „sehr zuversichtlich“.

Vergangene Woche hat die Kryptobank Insolvenz angemeldet, nachdem die Firma kein frisches Kapital mehr von Investoren erhalten hatte. „Insbesondere die Krise am Markt für Kryptowährungen und die Insolvenz der amerikanischen Kryptoplattform Celsius führten zu Umsatzrückgängen“, teilte GT Restructuring mit.

Angesichts von Zinswende, Ukrainekrieg und Inflationsängsten sei eine Refinanzierung gescheitert. Auch kurzfristig eingeleitete Sanierungsmaßnahmen hätten die Krise nicht mehr abwenden können. Auf die Einlagen der Kunden habe Nuri keinen Zugriff. Nuri hat selbst keine Banklizenz und arbeitet seit 2018 mit Solaris aus Berlin zusammen.

Die Kryptobank Nuri, die früher Bitwala hieß und 2015 gegründet wurde, hatte im Rahmen eines Bitcoin-Ertragskontos Kunden an den US-Partner Celsius vermittelt. Diese bangen nun um ihre Einlagen. Investoren sehen deshalb große Rechtsrisiken bei Nuri. Finanzkreisen zufolge war dies ein wesentlicher Grund dafür, dass die Gespräche mit Investoren über eine neue Finanzierungsrunde scheiterten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch diese Rechtsrisiken existieren für neue Investoren nun nicht mehr. „Ein Investor übernimmt den Geschäftsbetrieb eines insolventen Unternehmens ‚ohne Altlasten‘. Das bedeutet: Verbindlichkeiten und etwaige Rechtsrisiken werden nicht mit übertragen, sondern bleiben bei der insolventen Gesellschaft“, erklärte Lucas Flöther, Sprecher des Gravenbrucher Kreises, in dem Vertreter überregional tätiger Insolvenz- und Sanierungskanzleien zusammengeschlossen sind.

Kaufpreis des Fintech dürfte gesunken sein

Auch der Kaufpreis dürfte gesunken sein. „Der Firmenwert ist durch die Insolvenz beschädigt, und auch materielle Vermögenswerte wie etwa Grundstücke sind bei jungen Start-ups in der Regel überschaubar“, sagte Flöther. Was bleibe, seien meist nur die Kundendaten – sofern sie datenschutzrechtlich an Dritte übertragen werden dürften.

Insgesamt hatte die Kryptobank nach eigenen Angaben zuletzt etwa 500.000 Kunden. Der vorläufige Insolvenzverwalter sprach am Montag allerdings nur von „über 200.000 Kunden“. Laut Nuri handelt es sich dabei um die Anzahl der aktiven Kunden, 500.000 Kunden seien insgesamt auf der Plattform registriert.

Das Unternehmen verwaltete Ende April ein Gesamtvermögen von etwa 500 Millionen Euro. Wegen der drastischen Kursrückgänge bei Kryptowährungen sank diese Summe allerdings nach Angaben des Instituts auf zuletzt 325 Millionen Euro. Die Gespräche mit möglichen Investoren sollen in den kommenden Wochen fortgeführt werden.

Mehr zum Thema: Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent