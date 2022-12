Der Privatbanker sieht mittelfristig kräftige Kursgewinne für Aktien. Für seine Bank würde er sich aber eigentlich noch einmal ein „operativ schwieriges Jahr“ 2023 wünschen.

Der persönlich haftende Gesellschafter der Hamburger Berenberg Bank glaubt, dass das Thema Inflation unterschätzt wird. Hendrik Riehmer

Frankfurt Kaum ein deutscher Bankchef ist so nahe am Geschehen an den Kapitalmärkten wie Hendrik Riehmer. Bereits im Januar 2022 warnte der persönlich haftende Gesellschafter der Hamburger Berenberg Bank, die ihr Geld vor allem mit Aktienplatzierungen, Fonds und der Vermögensverwaltung verdient, vor einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten in Europa und den USA.

Inzwischen blickt Riehmer wieder deutlich optimistischer in die Zukunft: Die Kurse hätten ihren Boden erreicht und die Börsen stünden vor dem Beginn eines neuen Aktienzyklus, sagt der Banker im Interview mit dem Handelsblatt.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

