 Interview: Ex-Botschafter Borer: Die Schweiz hat sich mit der neuen UBS „ein Monster geschaffen“

Durch die Übernahme der Credit Suisse hat die UBS riesige Marktmacht – zu viel, wenn es nach dem frühere Schweizer Botschafter geht. Was das für das Land bedeutet.

Der ehemaliger Diplomat glaubt das System der Schweiz ist nicht ausgelegt für Krisen. (Foto: wikipedia ) Thomas Gustav Borer

Zürich Herr Borer, Sie haben in den 80er- Jahren für die Credit Suisse gearbeitet, in der Vergangenheit aber auch Kunden beraten, die gegen das Institut juristisch vorgegangen sind. Haben Sie dieses Ende der Bank vorhergesehen?

Für mich war es keine Überraschung. Als Krisenmanager weiß ich, dass gemäß „Murphy’s Law“ alles, was schiefgehen kann, schiefgeht. Die Führung um Tidjane Thiam und Urs Rohner hat schwerwiegende Fehler gemacht. Die Investmentbank war wie ein Mühlstein am Hals, Kultur und Risk-Management waren Wilder Westen. Die Nachfolger haben das Ruder nicht rechtzeitig rumgerissen. Mir tun insbesondere die Tausenden Mitarbeiter leid, die stets einen guten Job gemacht haben.

