Dimon will in Deutschland und anderen EU-Staaten mit einer Onlinebank für Privatkunden an den Start gehen. Gesteuert werden soll das Geschäft aus Berlin.

Der 67-Jährige ist wegen des Kriegs in der Ukraine und anderer geopolitscher Spannungen besorgt. „Die Vielzahl an Konflikten ist einmalig und gefährlich.“ (Foto: Tobias Everke für Handelsblatt) Jamie Dimon

Berlin Die US-Großbank JP Morgan geht in Deutschland in die Offensive. Ihre Europatochter in Frankfurt wolle eine der drei größten Banken der Bundesrepublik werden, sagte Vorstandschef Jamie Dimon dem Handelsblatt. Aktuell liegt die JP Morgan SE mit einer Bilanzsumme von 436 Milliarden Euro auf Platz fünf.

Die bisher nur in Großbritannien aktive Onlinebank „Chase“ für Privatkunden werde bald auch in Deutschland und anderen EU-Staaten starten, sagte Dimon. „Wir haben ambitionierte Pläne.“ In Berlin habe die Bank bereits viele Menschen eingestellt. „Von dort wird unser digitales Privatkundengeschäft in der EU betrieben.“ Heimische Anbieter wie die Sparkassen, die Deutsche Bank und die Commerzbank müssen sich also auf mehr Konkurrenz einstellen.

