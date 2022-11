Der neue Firmenkundenchef des Instituts will zu große Abhängigkeiten künftig stärker in der Risikobeurteilung berücksichtigen. Das könnte sich auf Kreditkonditionen auswirken.

Der neue Firmenkundenchef David Lynne setzt seine Hoffnungen vor allem auf den Zahlungsverkehr. (Foto: dpa) Zentrale der Deutsche Bank

Frankfurt Die Deutsche Bank kündigt eine härtere Gangart gegenüber Kunden an, deren Geschäft besonders abhängig von risikoreichen Staaten ist. „Generell werden wir bei der Risikoanalyse unserer Kunden in Zukunft verstärkt darauf achten, dass sie nicht zu abhängig von einzelnen Ländern sind – da geht es nicht alleine um China“, sagte der neue Firmenkundenchef des Instituts, David Lynne, dem Handelsblatt in seinem ersten Interview.

Die Risikoeinstufung kann sich auf die Kreditkonditionen auswirken, die ein Unternehmen von einer Bank erhält.

