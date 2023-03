Investmentbanking Kaum Mega-Deals im M&A-Markt

Einer der drei großen Deals mit deutscher Beteiligung in diesem Jahr: Die amerikanische SAP-Tochter Qualtrics ging an die Private Equity Firma Silver Lake.

Das Jahr 2023 droht für das Investmentbanking ein verlorenes Jahr zu werden. Das Volumen der Fusionen und Übernahmen (M&A) in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit 2016 eingebrochen, wie aus den jüngsten Daten des Informationsdienstleisters Refinitiv hervorgeht.

„Zu Beginn des Jahres verzeichnen wir einen sehr verhaltenen Start der M&A-Aktivitäten. Insbesondere sehen wir enorme Rückgänge bei inländischen M&A und Inbound-Deals. Die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit und das gesunkene Anlegervertrauen sind wesentliche Faktoren für diesen Einbruch“, sagt Christian Kammler, Geschäftsführer Refinitiv Germany. Bei den so genannten Inbound-Deals erwerben ausländische Käufer deutsche Firmen.

Vorstandschefs trauen sich angesichts der unsicheren Aussichten nicht an transformatorische Deals, die das Zeug dazu haben eine ganze Branche zu verändern, heran. Die gestiegenen Zinsen machen es schwerer Kredite zu bekommen. Bankenkonsortien sind gerade für große Deals derzeit kaum zu mobilisieren, die angebotenen Konditionen machen Käufe gerade für Private Equity-Firmen oft unattraktiv. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und den dem Kauf der Credit Suisse durch die UBS dürfte sich dieser Engpass in den nächsten Monaten kaum entspannen.

Außerdem fällt es vielen Verkäufern von Konzernteilen oder Mittelständlern schwer, ihre Preisvorstellungen nach unten anzupassen. Sie haben oft noch die Bewertungen aus der Boomzeit vor zwei Jahren im Kopf.

Sollte die Inflation zurückgehen und würden die Notenbanken ein Ende der Zinserhöhungen signalisieren, könnten Finanzierer wieder leichter kalkulieren und die Märkte für Hochzins-Fremdkapital (leverage finance) könnten wieder aufgehen. Damit wäre die Grundlage für mehr Transaktionen gelegt.

„Es staut sich viel an. Im zweiten Halbjahr könnte viel auf einmal kommen. Unternehmen haben viele Pläne in den Schubladen liegen und Private Equity scharrt mit den Hufen“, sagt Heiko Mittelhamm der das deutsche M&A-Geschäft bei HSBC leitet. „Die nächste Zeit könnte noch etwas volatil werden und die jüngsten Turbulenzen tragen eher nicht dazu bei, dass sich der Optimismus auf den Finanzierungsmärkten und in den Vorstandsetagen steigert.“

Ähnlich sieht es Christian Schwarzmüller, Co-Leiter des M&A-Geschäfts von BNP Paribas in Deutschland. „Verkäufer nehmen sich momentan etwas Zeit und warten zum einen die Stabilisierung der Unternehmenszahlen ab, zum anderen die Erholung an den Finanzierungsmärkten.“

An Deals mit über einer Milliarde Bewertung unter Beteiligung deutscher Firmen zählte Refinitiv seit Jahresbeginn nur drei: den Verkauf der SAP-Tochter Qualtrics an die Private Equity-Firma Silver Lake, die Ankündigung des Finanzinvestors Cinven seine erst 2021 an die Börse gebrachte Laborkette Synlab zum Schnäppchenpreis zurückzukaufen und die Übernahmeofferte von Klöckner-Großaktionär Friedhelm Loh für den Stahlhändler.

ESG dominiert in Portfolio-Diskussionen

Perspektivisch dürfte der Markt für größere Transaktionen wiederkommen, erwarten Experten. „Wir erwarten weiterhin bedeutsame strategische M&A-Aktivitäten – nicht zuletzt wegen des ungebrochenen Trends zu Spin-offs oder IPOs“, sagt Ralph Wollburg, Co-Chef des globalen M&A-Geschäfts bei Linklaters. Dabei stehen zum Teil neue Trends im Fokus. „Das Thema ESG dominiert in Portfolio-Diskussionen von Unternehmen. Viele Firmen richten sich und ihre Produkte zunehmend auf Zirkularität und Kreislaufwirtschaft aus. Das Ziel: eine ressourcenschonende und wiederverwertbare Produktpalette“, sagt Constantin Gall, Managing Partner des Bereichs Strategy and Transactions von EY.

Während bei Mega-Deals Flaute herrscht, sieht die Lage im mittleren Segment zwischen 100 Millionen und 500 Millionen Euro derzeit etwas besser aus. Dort sind Deals weiterhin finanzierbar, teilweise unter Beteiligung privater Kreditfonds – sogenannter Debt Funds. Obwohl 2022 erneut ein turbulentes M&A-Jahr gewesen sei, sehe man, dass Unternehmen in allen wichtigen Sektoren Interesse an Transaktionen hätten, sagt Malte Bruhns von der Kanzlei CMS.

Allerdings fehlen oftmals die Impulse von Finanzinvestoren, die sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Käufer- und Verkäufergruppe entwickelt haben. „Im derzeit unsicheren Marktumfeld scheuen eine Reihe von Private Equity-Investoren, mit einem offiziellen Verkaufsprozess an den breiten Markt heranzutreten, auch um die Gefahr einer gescheiterten Auktion zu vermeiden.

Sie eruieren lieber bilateral das Interesse an einem Verkauf oder einer Refinanzierung. Derzeit ist auch die Übertragung in einen Continuation Fund eine Alternative“, sagt der auf die Beratung von Private Equity Firmen spezialisierte Burc Hesse von der Kanzlei Latham & Watkins. Continuation Funds sind Vehikel, in die Finanzinvestoren Unternehmen übertragen, wenn diese sich nach der ursprünglich geplanten Haltedauer noch nicht verkaufen lassen.

Bei Börsengängen wird sich nach Einschätzung der Berater voraussichtlich auch im zweiten Quartal nicht viel tun. Die Märkte gelten als zu volatil, Firmen ließen sich nur mit großen Preisabschlägen listen, weshalb Emittenten lieber weiter abwarten. Private Equity-Firmen und Start-ups ist damit ein sogenannter Exit-Kanal ebenso verbaut wie Konzernen, die Töchter an die Börse bringen wollen.

