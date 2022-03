Investmentbanking Ukraine-Krieg stoppt Boom im M&A-Geschäft: „Bei vielen Deals ist Abwarten angesagt“

Frankfurt Der Krieg in der Ukraine beendet auch die Hochstimmung unter den Investmentbankern im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A). Laut einer Analyse des Informationsdienstleisters Refinitiv hingen Mitte März rund 350 Transaktionen im Wert von 10,7 Milliarden Dollar mit russischer Beteiligung in der Schwebe.

Viel gravierender als diese Transaktionen mit einem direkten Bezug zum Krieg sind die Auswirkungen auf das weltweite Geschäft mit Firmenkäufen. „Angesichts der hohen Volatilität an den Märkten gehen die Risikoprämien hoch, und Verkäufer müssen sich fragen, ob sie die daraus folgenden Bewertungsabschläge akzeptieren wollen“, sagt Jens Maurer, Co-Head des Investmentbankings bei Morgan Stanley in Deutschland. „Strategisches M&A wird es weiter geben, bei vielen anderen Deals ist aber erst einmal Abwarten angesagt angesichts des Gegenwinds durch die geopolitische Unsicherheit, steigende Energiepreise und die heraufziehenden Stagflationsängste.“

In den vergangenen Jahren sorgten zum Beispiel rekordniedrige Zinsen der Notenbanken dafür, dass Übernahmefinanzierungen günstig blieben. Hinzu kamen prall gefüllte Kassen der Finanzinvestoren, die immer mehr und immer größere Transaktionen tätigten.

Doch die Zeiten ändern sich, die ersten Notenbanken – in den USA und Großbritannien – schrauben den Leitzins wieder hoch und entziehen dem Markt Liquidität. Auch die Europäische Zentralbank steht vor einer Straffung ihrer Geldpolitik. Damit nimmt auch das Risikobewusstsein vieler Investoren zu, viele gehen erst einmal in Deckung.

„Schon vor dem Ausbruch des Krieges bewegte sich der M&A-Markt in Deutschland und Europa unter dem Rekordniveau des Vorjahres“, sagt Joachim Ringer, bei der Credit Suisse Investmentbankingchef in Deutschland. Allerdings könnten laufende Transaktionen weiterhin abgeschlossen werden, insbesondere wenn es sich um qualitativ hochwertige Unternehmen handele. So hat gerade erst der Finanzinvestor Cinven den Erwerb des Environmental-Science-Geschäfts von Bayer für 2,4 Milliarden Euro bekannt gegeben, in Deutschland die bisher größte Transaktion in diesem Jahr.



Während der Coronakrise kam es zwar ebenfalls zu einem Stimmungstief. Jedoch erholte sich der M&A-Markt rasch, weil sich abzeichnete, dass Impfstoffe relativ schnell verfügbar sein werden und die Zentralbanken mit billigem Geld die Liquidität im Markt sicherten. Jetzt bedrohen als Folge des Ukrainekriegs hohe Energie- und Rohstoffpreise die Konjunktur, die Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen sind schwer abschätzbar – und das wiederum erschwert die Festlegung der Bewertungen der Konzerne.

„Die Pipeline ist nach wie vor gut gefüllt, es kommen auch neue Transaktionen – opportunistisch wie strategisch getrieben – hinzu“, berichtet Armin von Falkenhayn, Deutschlandchef der Bank of America. „Allerdings sinkt in einem solchen Umfeld die durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit.“

Auf viel Geld sitzen nach wie vor die Private-Equity-Fonds. Allein für Europa haben Finanzinvestoren 670 Milliarden Euro verfügbar, die sie für Firmenkäufe ausgeben wollen. „Der Anteil von Private Equity am Dealvolumen in Deutschland betrug 2021 etwa 27 Prozent, er dürfte dieses Jahr weiter steigen“, sagt Elena Naydenova, bei der Beratungsgesellschaft PwC Head of Business Development im Bereich Private Equity.

Klar ist allen Beteiligten, dass die Dealmaker vermeiden müssen, bei den Transaktionen einen Russlandbezug herzustellen. Assets in Russland sowie der Ukraine stehen – nicht überraschend – aktuell stark im Fokus der Due Diligence, also der wirtschaftlichen Detailprüfung. „Dies umfasst zum Beispiel, ob Geschäftsbeziehungen der Zielgesellschaft oder Produkte von Sanktionen betroffen oder Exportbeschränkungen verhängt worden sind“, sagt Christian Atzler, Co-Head M&A/Corporate bei der Kanzlei Baker McKenzie Deutschland.

