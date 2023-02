Investorentag „Es gab eindeutige Misserfolge“: Goldman-CEO räumt Fehler ein und präsentiert die Eckpfeiler der neuen Strategie

Sein Vorstoß in das Privatkundengeschäft hat Goldman Milliarden gekostet.

New York David Solomon bemüht sich, die richtige Balance zu finden. Der CEO von Goldman Sachs betont beim Investorentag am Dienstag die jüngsten Erfolge seiner Bank. Doch er muss auch die Probleme des erfolgsverwöhnten Instituts adressieren. „Es gab klare Erfolge, aber auch einige eindeutige Misserfolge“, räumte er ein.

Es ist erst der zweite Investorentag in der 154-jährigen Geschichte des Wall-Street-Instituts und Solomon weiß: die neue Strategie muss sitzen. Der seit 2018 amtierende Vorstandschef ist angeschlagen, wird für die jüngsten Fehlschlänge seit Monaten scharf kritisiert.

Der Goldman-Chef rückte am Dienstag die Sparte Asset- und Wealth Management, kurz AWS, in den Fokus der Investoren. Sie sei künftig der „zentrale Wachstumstreiber“ – und soll vor allem dafür sorgen, dass Goldman weniger abhängig wird vom volatilen Geschäft mit Handel und Investmentbanking.

Stabilere Erträge zu erzielen ist schon lange ein Ziel der Bank. Im ersten Anlauf ist Solomon das nicht gelungen. Ursprünglich sollte ein breit angelegter Vorstoß ins Privatkundengeschäft die Abhängigkeit vom Investmentbanking verringern. Doch trotz milliardenschwerer Investitionen blieben die gewünschten Erfolge aus.

Solomon kündete bereits im vergangenen Jahr an, die Ambitionen rund um die Onlinebank Marcus zurückzufahren. „Wir wollten zu viel und zu schnell“, gab er am Dienstag zu bedenken. Marcus vergibt bereits seit Monaten keine Kredite mehr, sondern nimmt nur Einlagen an, die vergleichsweise hoch verzinst werden.

Für Teile des Privatkundengeschäfts, zu dem auch Kreditkarten und der Spezialkreditgeber GreenSky gehören, sucht die Bank „strategische Alternativen“, so Solomon. Details ließ er jedoch offen. Finanzkreisen zufolge überlegt die Bank, einen Käufer zu finden für die Kredite, die noch in den Büchern sind.

Solomon begegnet den Investoren aus einer Position der Schwäche: Erst im Januar musste die Bank ein ungewöhnlich schlechtes Quartalsergebnis vermelden. Der Gewinn brach um zwei Drittel ein. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital, ein wichtiges Maß für die Profitabilität, lag aufs Jahr gesehen mit elf Prozent deutlich unter der avisierten Zielmarke von 15 bis 17 Prozent. Die Boni wurden um 50 Prozent gekürzt und Solomon strich über 3000 Stellen – es war die größte Entlassungswelle seit der Finanzkrise 2008.

Immer wieder hatte Solomon in den vergangenen Monaten Fehler einräumen müssen – das kommt nicht oft vor, bei einer Bank, die als das führende Haus der Wall Street gilt und sich rühmt, die besten Talente der Finanzwelt anzuziehen.

„Und es kommt intern auch nicht gut an“, moniert ein ehemaliger Mitarbeiter. „Die Stimmung ist miserabel.“ Eine Titelgeschichte des britischen Magazins „Economist“ im Januar habe die Moral der Goldman-Banker dann auf einen neuen Tiefpunkt geschickt. „Goldman Sags“ lautete die Schlagzeile, was in dem Wortspiel so viel bedeutet wie „Goldman sackt ab“.

Auch Analysten sorgen sich um die schlechte Stimmung – und darum, was für Effekte dies auf das Geschäft haben könnte. Mike Mayo, Bankenanalyst von Wells Fargo, forderte den Verwaltungsrat auf, das Thema zu adressieren – auch das kommt an der Wall Street nur sehr selten vor.

Immerhin: Das Kerngeschäft ist stark, betonte Solomon. Goldman ist weiter die führende Bank bei der Beratung zu Fusionen und Übernahmen und konnte sowohl hier als auch im Geschäft mit dem Anleihehandel Marktanteile ausbauen. Die Goldman-Aktie hat in diesem Jahr 6,5 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als der breit gefasste S&P 500, der um 3,7 Prozent stieg.

