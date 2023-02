Investorentag „Es gab eindeutige Misserfolge“: Goldman-CEO räumt Fehler ein

Sein Vorstoß in das Privatkundengeschäft hat Goldman Milliarden gekostet.

New York David Solomon bemüht sich, die richtige Balance zu finden. Der CEO von Goldman Sachs betont beim Investorentag am Dienstag die jüngsten Erfolge seiner Bank. Doch er muss auch die Probleme des erfolgsverwöhnten Instituts adressieren. „Es gab klare Erfolge, aber auch einige eindeutige Misserfolge“, räumte er ein.

Es ist erst der zweite Investorentag in der 154-jährigen Geschichte des Wall-Street-Instituts, und Solomon weiß: Die neue Strategie muss sitzen. Der seit 2018 amtierende Vorstandschef ist angeschlagen, wird für die jüngsten Fehlschläge seit Monaten scharf kritisiert.

Der Goldman-Chef rückte am Dienstag die Sparte Asset- und Wealth-Management, kurz AWS, in den Fokus der Investoren. Sie sei künftig der „zentrale Wachstumstreiber“ – und soll vor allem dafür sorgen, dass Goldman weniger abhängig wird vom volatilen Geschäft mit Handel und Investmentbanking.

Stabilere Erträge zu erzielen ist schon lange ein Ziel der Bank. Im ersten Anlauf ist Solomon das nicht gelungen. Ursprünglich sollte ein breit angelegter Vorstoß ins Privatkundengeschäft die Abhängigkeit vom Investmentbanking verringern. Doch trotz milliardenschwerer Investitionen blieben die gewünschten Erfolge aus.

Solomon kündigte bereits im vergangenen Jahr an, die Ambitionen rund um die Onlinebank Marcus zurückzufahren. „Wir wollten zu viel und zu schnell“, gab er am Dienstag zu bedenken. Marcus vergibt bereits seit Monaten keine Kredite mehr, sondern nimmt nur Einlagen an, die vergleichsweise hoch verzinst werden.

Für Teile des Privatkundengeschäfts, zu dem auch Kreditkarten und der Spezialkreditgeber Greensky gehören, sucht die Bank „strategische Alternativen“, so Solomon. Details ließ er jedoch offen. Finanzkreisen zufolge überlegt die Bank, einen Käufer zu finden für die Kredite, die noch in den Büchern sind.

Solomon begegnet den Investoren aus einer Position der Schwäche: Erst im Januar musste die Bank ein ungewöhnlich schlechtes Quartalsergebnis vermelden. Der Gewinn brach um zwei Drittel ein. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital, ein wichtiges Maß für die Profitabilität, lag aufs Jahr gesehen mit elf Prozent deutlich unter der avisierten Zielmarke von 15 bis 17 Prozent. Die Boni wurden um 50 Prozent gekürzt, und Solomon strich über 3000 Stellen – es war die größte Entlassungswelle seit der Finanzkrise 2008.

Ein deutscher Manager rückt plötzlich in den Mittelpunkt

Immer wieder hatte Solomon in den vergangenen Monaten Fehler einräumen müssen – das kommt nicht oft vor bei einer Bank, die als das führende Haus der Wall Street gilt und sich rühmt, die besten Talente der Finanzwelt anzuziehen.

„Und es kommt intern auch nicht gut an“, moniert ein ehemaliger Mitarbeiter. „Die Stimmung ist miserabel.“ Eine Titelgeschichte des britischen Magazins „Economist“ im Januar habe die Moral der Goldman-Banker dann auf einen neuen Tiefpunkt geschickt. „Goldman Sags“ lautete die Schlagzeile, was in dem Wortspiel so viel bedeutet wie „Goldman sackt ab“.

Auch Analysten sorgen sich wegen der schlechten Stimmung – und darum, was für Effekte dies auf das Geschäft haben könnte. Mike Mayo, Bankenanalyst von Wells Fargo, forderte den Verwaltungsrat auf, das Thema zu adressieren – auch das kommt an der Wall Street nur sehr selten vor.

Mit dem neuen Fokus auf die Vermögensverwaltung rückt ein deutscher Manager in den Mittelpunkt: Marc Nachmann leitet seit wenigen Monaten die Sparte, die sowohl das Geschäft mit institutionellen Investoren als auch mit reichen Kunden ab einem Vermögen von 30 Millionen Dollar vereint. Dazu gehört eine Reihe von Private-Equity- und anderen Investmentfonds, die Goldman auflegt.

Schon heute ist Goldman „der fünftgrößte aktive Vermögensverwalter der Welt“, stellte Nachmann klar, der seit 29 Jahren bei Goldman arbeitet und zuvor unter anderem Co-Chef des Investmentbankings war sowie Co-Chef der Global-Marktes-Einheit, die den Wertpapierhandel beinhaltet. Nachmann zufolge sollen die Erträge in den kommenden drei bis fünf Jahren im „hohen einstelligen Prozentbereich“ wachsen. Im vergangenen Jahr generierte die Sparte Einnahmen aus Gebühren in Höhe von 8,8 Milliarden Dollar.

Doch die Vermögensverwaltung befindet sich noch mitten in einem strategischen Umbau. So soll künftig weniger die eigene Bilanzsumme für Investments verwendet werden. Stattdessen will Nachmann lieber das Geld von institutionellen Investoren verwalten. Ein großer Fokus soll dabei auf Versicherern liegen.

Die Zentrale der US-Großbank in New York.

Es wird kein einfacher Weg für Goldman, warnt Analyst Steven Chubak von Wolfe Research. „Es wird Jahre dauern, bis die Strategie umgesetzt wird“, gibt er zu bedenken.

Die steigenden Leitzinsen und die Sorge vor einer Rezession in den USA erschweren zudem das Umfeld von Nachmanns Sparte. Doch der langjährige Goldman-Manager verweist auf jüngste Erfolge. Erst Anfang Februar teilte Goldman mit, die Sparte habe einen sogenannten Growth-Equity-Fonds aufgelegt, der ein Volumen von 5,2 Milliarden Dollar hat und in schnell wachsende Technologiefirmen investieren wird. Im vergangenen Jahr sammelte Goldman 9,7 Milliarden Dollar für einen Private-Equity-Fonds ein – es war der größte seit 2007. Er investiert in Firmen mit einem Unternehmenswert von 750 Millionen bis zwei Milliarden Dollar.

Eine neu geschaffene Sparte namens Plattform Solutions soll unter anderem mit einem Vorstoß ins sogenannte Transactionbanking zusätzliche Erträge generieren. Goldman setzte das Geschäft vor wenigen Jahren komplett neu auf. Es hilft internationalen Unternehmen dabei, Transaktionen über verschiedene Währungen hinweg effizient zu steuern.

Noch ist das Geschäft, das unter anderem der Deutschen Bank Konkurrenz machen soll, defizitär, das Minus lag im vergangenen Jahr bei 1,7 Milliarden Dollar. Der Goldman-Chef kündete an, bis 2025 eine schwarze Null erzielen zu wollen.

Was der Vergleich zu Morgan Stanley offenbart

Solomon war 2018 als CEO angetreten, um eine Zeitenwende bei Goldman einzuleiten. Er ermutigte seine Mitarbeiter, neben der Arbeit auch Hobbys zu verfolgen, und ging mit gutem Beispiel voran. Als „DJ D-Sol“ legt Solomon Platten auf, er lockerte den Dresscode, versicherte eine bessere „Work-Life-Balance“.

Doch der Plan ging nicht auf. Vieles davon „war einfach geschickt inszeniert“, bemängelt ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter. „Wenn die Performance nicht stimmt, dann ist das DJ-Hobby einfach fehl am Platz.“

Die Zeit für einen Neustart drängt. Investoren verweisen immer wieder auf den Erzrivalen Morgan Stanley. Das Institut hat sich nach der Finanzkrise schnell dazu entschlossen, die Vermögensverwaltung auszubauen, um stabilere Gewinne zu erzielen und weniger abhängig vom schwankenden Investmentbanking zu sein.

Klar strengere Kapitalvorgaben im Zuge der großen Finanzmarktreform machten den Wertpapierhandel zudem deutlich weniger lukrativ. Doch Goldman, damals noch unter der Führung von CEO Lloyd Blankfein, bewegte sich lange nicht – zu lange, wie Analysten heute monieren. 2018, kurz bevor Solomon den CEO-Posten übernahm, zog die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley zum ersten Mal seit der Finanzkrise mit der von Goldman gleich. Heute ist Morgan Stanley an der Börse ein Drittel mehr wert.

Immerhin: Das Kerngeschäft ist stark, betonte Solomon. Goldman ist weiter die führende Bank bei der Beratung zu Fusionen und Übernahmen und konnte sowohl hier als auch im Geschäft mit dem Anleihehandel Marktanteile ausbauen. Der Bereich erzielt rund 70 Prozent der Erträge und – je nach Marktlage – 60 bis 90 Prozent der Gewinne, wie Mayo errechnet hat.

Auch die Aktionäre blickten zuletzt zuversichtlich auf die Bank. Die Goldman-Aktie hat in diesem Jahr 6,5 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als der breit gefasste S&P 500, der um 3,7 Prozent stieg. Am Dienstag lag das Papier in einem schwachen Markt knapp zwei Prozent im Minus.

