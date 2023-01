Italienische Großbank Unicredit erzielt höchsten Gewinn seit über zehn Jahren – Aktie legt kräftig zu

Zentrale von Unicredit in Mailand

Frankfurt Unicredit hat die Erwartungen im vergangenen Jahr deutlich übertroffen: Der Nettogewinn der italienischen Großbank stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 48 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Das teilte das Geldinstitut am Dienstagmorgen mit. Unicredit habe ein Rekordergebnis vorgelegt, sagte Bankchef Andrea Orcel. Es sei das beste Ergebnis seit über einem Jahrzehnt.

Es liegt sowohl über den Erwartungen der Analysten als auch über der eigenen Prognose von 4,8 Milliarden Euro. Die Prognose hatte Unicredit im vergangenen Jahr bereits mehrfach erhöht.

Von dem Ergebnis sollen auch die Anleger profitieren: Die Bank plant, für 2022 insgesamt 5,25 Milliarden in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen auszuschütten – ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bank wolle ihre Verpflichtung gegenüber den Aktionären erfüllen, eine nachhaltige und attraktive Ausschüttungspolitik zu betreiben und gleichzeitig eine starke Kapitaldecke zu erhalten, so Orcel. Das Polster beim Eigenkapital stieg nämlich ebenfalls an: Die harte Kernkapitalquote (CET 1) erhöhte sich auf 16 Prozent nach 15,03 Prozent im Jahr davor.

Die guten Zahlen erfreuten die Anleger an der Börse, der Aktienkurs von Unicredit legte zeitweise um mehr als acht Prozent zu.

Die Hypo-Vereinsbank-Mutter profitierte im vergangenen Jahr vor allem von den steigenden Zinsen. Seit dem vergangenen Sommer hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euro-Raum viermal in Folge angehoben, zuletzt im Dezember auf 2,5 Prozent.

Das Nettozinseinkommen des italienischen Geldhauses legte 2022 auf 10,7 Milliarden Euro zu – ein Plus von knapp 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Erträge stiegen um 14 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro.

In Russland noch engagiert

Bei weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken wachsen in der Branche allerdings die Sorgen vor einer Rezession in der Branche. Orcel sagte jedoch kürzlich, dass er nach jüngsten Daten sogar optimistisch sei, dass die Euro-Zone eine Rezession ganz vermeiden könnte.

Das zeigt sich auch in der Risikovorsorge der Bank. Das Institut legte zwar im vergangenen Jahr fast 1,9 Milliarden Euro für den Fall steigender Kreditausfälle zur Seite, ein Anstieg von fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jedoch fielen davon 882 Millionen allein in Russland an.

Dort besitzt Unicredit eine der 15 größten Banken des Landes. Bisher ist es den Italienern nicht gelungen, sich aus dem Land zurückzuziehen. Unicredit sei fest entschlossen, die Risiken aus dem Engagement in Russland weiter zu reduzieren, erklärte der Konzern. Das Gesamtengagement der Großbank in Russland beläuft sich aktuell auf 5,3 Milliarden Euro, zum Ende des dritten Quartals betrug es noch 6,2 Milliarden Euro.

Insgesamt schnitten im vergangenen Jahr vor allem die Kernländer Italien und Deutschland stark ab. Im Heimatmarkt stieg der Vorsteuergewinn der Bank um fast 75 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro.

Die Erträge der deutschen Tochter Hypo-Vereinsbank (HVB) legten im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf fünf Milliarden Euro zu, der Gewinn vor Steuern verdreifachte sich fast auf 1,8 Milliarden Euro. Und das, obwohl die HVB im vergangenen Jahr mit 392 Millionen Euro mehr als dreimal so viel für ausfallgefährdete Kredite zur Seite legte. Die HVB hat im vergangenen Jahr fast 900 Stellen abgebaut und damit die Anzahl der Arbeitsplätze um fast acht Prozent acht Prozent reduziert.

Für das aktuell laufende Jahr stellte Bankchef Orcel einen Gewinn auf dem Niveau von 2022 in Aussicht. Er verwies unter anderem auf das verbesserte Zinsumfeld, eine niedrige Vorsorge für faule Kredite und Kosteneinsparungen. Die Ausschüttung an die Aktionäre werde für 2023 ebenfalls auf dem Niveau des vergangenen Jahres liegen.

