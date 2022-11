Italienische Krisenbank Monte dei Paschi schreibt nach Stellenabbau Verlust von fast 400 Millionen Euro

Die älteste Bank der Welt rutscht auf dem Weg hin zu einer Reprivatisierung in di roten Zahlen. Grund ist der Jobabbau, den das Institut 925 Millionen Euro gekostet hat.

Die Erträge der Bank sind im dritten Quartal dank der Zinserhöhung um vier Prozent gestiegen. (Foto: Reuters) Stellenabbau bei Monte dei Paschi

Frankfurt Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi (MPS) ist aufgrund hoher Kosten für den Abbau tausender Arbeitsplätze tief in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal fiel ein Verlust von 388 Millionen Euro an, wie die Bank mit Sitz in Siena am Freitag mitteilte. Die Streichung von rund 4000 Jobs habe das Institut 925 Millionen Euro gekostet.

Ohne diese Ausgaben verzeichnete die Bank für die ersten neun Monate des Jahres einen Nettogewinn von 565 Millionen Euro und profitierte dabei von einer steuerlichen Entlastung von 415 Millionen. Erträge im dritten Quartal stiegen dank der Zinserhöhung um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

MPS, deren Anteile zu 64 Prozent dem italienischen Staat gehören, sammelte im November 2,5 Milliarden Euro in einer erneuten Kapitalerhöhungsrunde ein. Damit verbesserte sich die Kernkapitalquote der ältesten Bank der Welt auf 14,7 Prozent von rund zehn Prozent. Der Stellenabbau war Teil des Sanierungsprogramms, das Monte dei Paschi auf dem Weg hin zu einer Reprivatisierung vollziehen muss.

