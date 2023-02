Jahresabschluss DWS strebt trotz Gewinneinbruch höhere Dividende an

DWS in Frankfurt

Frankfurt Der Gewinn der Deutschen-Bank-Tochter DWS ist im vergangenen Jahr wegen der Kursrückgänge an den Börsen und der Aufarbeitung der Greenwashing-Vorwürfe gesunken. Das Konzernergebnis der im SDax notierten Fondsgesellschaft brach 2022 um 23 Prozent auf 599 Millionen Euro ein.

Wie die DWS am Donnerstag weiter mitteilte, wurde die Entwicklung getrieben durch eine Wertminderung von 68 Millionen Euro sowie durch den Wegfall einer signifikanten Performancegebühr. Zu den Erträgen von 2,7 Milliarden Euro, die auf dem Niveau vom Vorjahr blieben, trugen vor allem die leicht gestiegenen Managementgebühren in Höhe von 2,45 Milliarden Euro bei. Im Vorjahr lag sie bei 2,37 Milliarden Euro.

„2022 war für die DWS das ultimative Superbären-Szenario: alle Anlageklassen unter Druck, ein Krieg in Europa und Sorgen um die deutsche Wirtschaft – hinzu kamen DWS-spezifische Herausforderungen“, erklärte DWS-Chef Stefan Hoops am Donnerstag.

Nach Vorwürfen der ehemaligen Nachhaltigkeitschefin ermitteln deutsche und US-Behörden gegen die Fondsgesellschaft wegen des Verdachts des Kapitalmarktbetrugs. Die ehemalige Mitarbeiterin hatte der Deutschen-Bank-Tochter „Greenwashing“ vorgeworfen.

Die DWS soll demnach grüne Fonds nachhaltiger dargestellt und verkauft haben als sie sind. Das Verfahren belastete die Fondsgesellschaft auch finanziell: Zum Anstieg der zinsunabhängigen Aufwendungen trugen auch die Kosten für Rechtsberatung bei.

Dennoch will Hoops an seinen Zielen festhalten und die DWS attraktiver für Aktionäre gestalten. Das Unternehmen stellte für 2022 eine Dividende von 2,05 Euro je Aktie in Aussicht nach zwei Euro im Jahr zuvor.

Mehr: Star-Fondsmanager Tim Albrecht verlässt die DWS