Jahreszahlen Commerzbank fährt höchsten Gewinn seit 15 Jahren ein – Zinswende beflügelt

Frankfurt m

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr dank der Zinswende und des florierenden Kreditgeschäfts den höchsten Gewinn seit 2007 eingefahren. Das Konzernergebnis kletterte auf 1,4 Milliarden Euro nach 430 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Donnerstag mitteilte.

Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes und hoher Belastungen bei der polnischen Tochter M-Bank habe die Commerzbank ihr Ergebnis mehr als verdreifacht, sagte Vorstandschef Manfred Knof. „Das zeigt, dass unsere Strategie greift und wir die Trendwende geschafft haben. Die Commerzbank ist wieder da.“

Das Institut profitiert dank ihres großen Privat- und Firmenkundengeschäfts besonders stark von der Zinswende. Um die hohe Inflation zu bekämpfen, hat die EZB den Einlagezins seit Sommer 2022 mehrmals angehoben, zuletzt auf 2,5 Prozent.

Bei der Commerzbank legte der Zinsüberschuss in der Folge um ein Drittel auf 6,46 Milliarden Euro zu. Im laufenden Jahr erwartet das Institut einen weiteren Anstieg auf „deutlich mehr als 6,5 Milliarden Euro mit klarem zusätzlichen Aufwärtspotenzial“.

Dank der Zinswende und Fortschritten beim Konzernumbau konnte die Bank im vergangenen Jahr Belastungen von rund einer Milliarde Euro durch ihre polnische Tochter M-Bank verkraften. Hauptverantwortlich dafür waren die Erhöhung der Risikovorsorge für umstrittene Franken-Kredite sowie ein neues Gesetz zur Aussetzung von Ratenzahlungen bei Immobilienkrediten in der Landeswährung Zloty.

Im laufenden Jahr erwartet die Commerzbank ein Konzernergebnis deutlich über dem von 2022. Dieser Ausblick basiert auf der Annahme, dass es zu einer milden Rezession kommt und es keine weiteren substanziellen Sonderbelastungen bei der M-Bank gibt.

Analysten werten Aktienrückkauf als Meilenstein

Bereits am Mittwoch hatte die Bank angekündigt, erstmals seit vier Jahren wieder einen Teil ihres Gewinns an ihre Aktionäre auszuzahlen. Neben einer Dividende von 20 Cent je Aktie will das Institut für 122 Millionen Euro eigene Papiere zurückkaufen. Insgesamt sollen so 30 Prozent des Konzernergebnisses nach Abzug von Zinszahlungen für sogenannte AT-1-Anleihen ausgeschüttet werden.

Die EZB und die Finanzagentur des Bundes müssen dem Aktienrückkaufprogramm noch zustimmen. Sollte es grünes Licht geben, wäre dies aus Sicht von Analysten ein Meilenstein. Die Finanzaufsicht würde damit signalisieren, dass sie den Kurs der Commerzbank unterstützt, erklärten die Experten der Deutschen Bank kürzlich in einer Studie. Zudem würde damit die Hoffnung steigen, dass die Bank im Laufe des Jahres 2023 weitere Aktien zurückkaufe, wenn sich die makroökonomische Situation stabilisiere.

Der Vorstandsvorsitzender der Commerzbank ist erfreut über die herausragenden Zahlen seines Instituts. (Foto: imago images/sepp spiegl) Manfred Knof

Das Institut bekräftigte, für das laufende Geschäftsjahr 50 Prozent seines Gewinns ausschütten zu wollen. Insgesamt hat die Bank Investoren in Aussicht gestellt, bis einschließlich des Geschäftsjahres 2024 zwischen drei und fünf Milliarden Euro auszuzahlen.

Die Commerzbank-Aktie hat dank der Ausschüttungen und der verbesserten Gewinnaussichten seit Juli 2022 um mehr als die Hälfte zulegt. Auch deshalb stehen die Chancen gut, dass die Bank nach viereinhalb Jahren in den Leitindex Dax zurückkehrt. Eine Entscheidung darüber wird die Deutsche Börse am Freitagabend bekanntgeben. Stunden nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Donnerstag stieg die Aktie mit mehr als sieben Prozent stark an.

Die Commerzbank hatte Anfang 2021 angekündigt, bis Ende 2024 insgesamt 10 000 Stellen zu streichen – und kommt dabei gut voran. Bis Jahresende hat sich das Institut bereits von rund 9000 Mitarbeitern getrennt oder Verträge über ihr Ausscheiden unterzeichnet – vor allem in Deutschland.

Firmenkundengeschäft sticht positiv heraus

Die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite stieg im vergangenen Jahr um mehr die Hälfte auf 876 Millionen Euro. Grund dafür waren die gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Für Sekundäreffekte wie Lieferkettenunterbrechungen und steigende Energiepreise hat die Bank eine pauschale Risikovorsorge von 482 Millionen Euro gebildet. Diesen Puffer kann das Institut 2023 nutzen – und rechnet im laufenden Jahr deshalb mit einer weitgehend stabilen Risikovorsorge von weniger als 900 Millionen Euro.

Vor allem in der Firmenkundensparte konnte die Commerzbank deutlich zulegen. (Foto: imago images/Ralph Peters) Commerzbank in Frankfurt

Besonders gut lief es 2022 in der Firmenkundensparte, die vor wenigen Jahren noch als Problemfall galt. Nun baute sie ihren operativen Gewinn um 63 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro aus und fuhr damit das beste Ergebnis seit sieben Jahren ein. Den Vertrag von Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer hat der Aufsichtsrat gerade erst bis 2028 verlängert.

In der Privatkundensparte stieg der operative Gewinn um 43 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der steigende Zinsüberschuss machte dabei den wegen des rückläufigen Wertpapiervolumens gesunkenen Provisionsüberschuss mehr als wett.

Das Kreditvolumen stieg um drei Milliarden auf 124 Milliarden Euro an. 95 Milliarden Euro davon entfallen auf Baufinanzierungen. Hier stieg das Kreditvolumen vor allem dank eines starken ersten Quartals auf Jahressicht noch leicht. Allerdings kühlte sich das Neugeschäft zum Jahresende hin deutlich ab.

Das Einlagevolumen stieg im vergangenen Jahr um gut sieben Milliarden auf 155 Milliarden Euro. Finanzchefin Bettina Orlopp hat angekündigt, dass die Bank im Privatkundengeschäft weiterhin keine positive Zinsen auf Sichteinlagen zahlen will.

>> Lesen Sie hier: Banken zahlen bis zu 2,3 Prozent auf Tagesgeld – doch die Mehrheit bietet noch keine Zinsen.

Sie geht jedoch davon aus, dass Privatkunden bei steigenden Zinsen vermehrt Gelder auf Tagesgeldkonten und in Sparprodukte umschichten, bei denen es eine Verzinsung geben wird. Über alle Kundengruppe hinweg geht Orlopp davon aus, dass die Bank 2023 etwa ein Drittel der positiven Notenbankzinsen an die Kunden weitergeben wird, 2024 dann 35 Prozent.

Polnische Tochter schreibt weiter rote Zahlen

Weiterhin Sorgen bereitet der Commerzbank ihre Tochter M-Bank. Sie verbuchte wegen hoher Sonderbelastungen im vergangenen Jahr einen operativen Verlust von 90 Millionen Euro.

Wegen niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Franken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Häuslebauer stiegen.

Viele Kreditnehmer gingen daraufhin wegen möglicherweise unrechtmäßiger Klauseln gegen polnische Geldhäuser vor – und bekamen dabei vor Gericht zuletzt immer häufiger recht. Die M-Bank musste ihre Risikovorsorge für das Franken-Kreditportfolio deshalb mehrmals aufstocken.

Die Commerzbank hält an der M-Bank 69,3 Prozent. Knofs Vorgänger Martin Zielke hatte 2019 eine Veräußerung des Anteils angekündigt, den Verkauf dann aber im Mai 2020 abgeblasen. Der Aktienkurs der M-Bank war wegen des Streits über Franken-Kredite und des Ausbruchs von Corona damals so stark gefallen, dass die Commerzbank keinen attraktiven Preis erzielen konnte.

Zudem wollte der letzte verbliebene Interessent, die zweitgrößte polnische Bank Pekao, Finanzkreisen zufolge die Risiken im Zusammenhang mit den Franken-Krediten im Rahmen einer Transaktion nicht übernehmen. Auch im aktuellen Umfeld halten es Insider für unmöglich, die Beteiligung an der M-Bank zu einem Preis zu verkaufen, der für die Commerzbank akzeptabel ist.

Mehr: Die Commerzbank ist trotz des Dax-Aufstiegs noch lange nicht erstklassig