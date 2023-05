Die Strategieberatung Teneo will mit Joachim von Schorlemer in Deutschland wachsen. Sie berät mit ihren 1600 Mitarbeitern Topmananger großer Konzerne.

Der Manager hat sich in einem Zeitraum von über 40 Jahren einen Namen in der Branche gemacht. (Foto: Bert Bostelmann für Handelsblatt) Joachim von Schorlemer

New York Neue Aufgabe für Joachim von Schorlemer: Nach seinem Ausscheiden als Vizechef des Deutschlandablegers der niederländischen Großbank ING im vergangenen Herbst tritt er eine neue Position bei der US-Strategieberatung Teneo an. Als Senior Advisor soll er Unternehmen in der strategischen und Krisenkommunikation unterstützen, wie das Handelsblatt vorab erfahren hat.

Teneo mit Hauptsitz in New York versteht sich als „globale CEO-Beratung“, richtet sich also vor allem an Topmanager. Rund 1600 Mitarbeiter in weltweit über 40 Büros beraten Firmenlenker in Fragen von Kommunikation, Investor Relations und Restrukturierung.

Zu Teneos Kunden gehören Dax- und Fortune-100-Konzerne sowie Mittelständler. Seit 2021 ist Teneo in Deutschland aktiv, will hier stark wachsen und baut dafür seine Berliner und Frankfurter Büros aus.

„Teneo hat in kurzer Zeit in Deutschland eine beeindruckende Entwicklung genommen. Ich freue mich sehr darauf, Teil eines so engagierten und kompetenten Beratungsteams zu werden und zum weiteren Wachstum hierzulande beizutragen“, sagt Schorlemer.

