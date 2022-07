Jörg Eigendorf Deutsche Bank nominiert Nachhaltigkeitschef

Jörg Eigendorf soll sich zukünftig ganz dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Klima-Aktivisten hatten die Deutsche Bank auch wegen ihrer Ölfinanzierung kritisiert.

Der Konzernsprecher leitete bei der Deutschen Bank auch die Bereiche soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. (Foto: ddp/Steffens) Jörg Eigendorf

Frankfurt Die Deutsche Bank bekommt einen Nachhaltigkeitschef. Den neu geschaffenen Posten des Chief Sustainability Officer wird Jörg Eigendorf übernehmen, der bisher für die Kommunikation des größten heimischen Geldhauses verantwortlich war.

Mit dem Personalwechsel will Vorstandschef Christian Sewing die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank ausbauen. Eigendorf wird am 1. September in seine neue Rolle wechseln und weiter an Sewing berichten, teilte die Bank am Mittwoch mit.

Wie andere Geldhäuser auch hat die Deutsche Bank das Thema Nachhaltigkeit als Geschäftschance erkannt. „Wir wollen die Chancen nutzen, die sich uns als Bank hier bieten“, betont Sewing in einer Mitteilung.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Geldhaus beschlossen, noch stärker auf Umweltschutz, soziale Kriterien und gute Unternehmensführung (ESG) zu setzen. Bis 2023 will die Bank die Summe von mehr als 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen erreichen, zwei Jahre früher als ursprünglich geplant.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen