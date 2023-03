Kapitalerhöhung Tech-Krise trifft Silicon Valley Bank – Aktie bricht um 60 Prozent ein

Es war der schlechteste Börsentag in der Geschichte des Finanzinstituts: Die Aktie der Silicon Valley Bank brach am Donnerstag um 60 Prozent ein.

Anleger reagierten panisch auf die überraschende Ankündigung der Bank, ihre Kapitalposition stärken zu müssen. Das Geldhaus aus dem kalifornischen Santa Clara hatte am Mittwochabend den Verkauf von Anleihen im Wert von 21 Milliarden Dollar angekündet. Dabei ist jedoch ein Verlust von 1,8 Milliarden Dollar entstanden. Diese Lücke soll nun mit der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 2,25 Milliarden Dollar kompensiert werden.

Die Silicon Valley Bank steht auf der Liste der größten Institute nach Vermögenswerten auf Platz 16. Sie ist ein wichtiger Finanzierer für Start-ups im frühen Stadium sowie für Venture-Kapital-Fonds. Eigenen Angaben zufolge sind rund die Hälfte aller börsennotierten Technologie- und Gesundheitsunternehmen mit Risikokapital-Finanzierung Kunden bei der Bank.

Doch Krise in der Tech-Branche macht sich nun auch bei der Bank bemerkbar, wie der langjährige CEO, Greg Becker, in einem Brief an seine Investoren einräumte. So würden die Start-up-Kunden ihre Einlagen schneller aufbrauchen als gedacht. Angesichts der zuletzt rapide gestiegenen Zinsen sind neue Finanzierungsrunden schwierig geworden und fallen deutlich kleiner ausfallen. Das bringt die Start-ups unter Druck. Auch der Markt für die einst so lukrativen Börsengänge ist eingeschlafen. Damit bringen auch Risikokapitalgeber weniger Einlagen zurück auf ihre Konten.

Einige Investoren raten ihren Portfolio-Unternehmen, Gelder von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Auch der Founders Fund des renommierten Investors Peter Thiel soll dazu gehören, wie der Finanzdienstleister Bloomberg berichtete.

Die Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank sorgten am Donnerstag für einen breiten Abverkauf in der Finanzbranche. Die vier größten US-Banken, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, haben am Donnerstag zusammen rund 52 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.

Am Mittwoch hatte die Krypto-Bank Silvergate Capital eine freiwillige Liquidierung angekündet. Dubravko Lakos, Analyst bei JP Morgan Chase, geht davon aus, dass dies „Vorboten“ für weitere Probleme bei Banken sein könnten, sagte er im US-Börsensender CNBC. Probleme gebe es auch bei Büro-Immobilien. Da Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erst am Donnerstag weitere und größere Zinsschritte angekündet hat, könnte das zu neuen Turbulenzen führen.

