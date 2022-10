Kapitalertragsteuer Commerzbank und Comdirect kommen mit Steuerbescheinigungen weiterhin nicht hinterher

Vielen Kunden fehlen noch immer wichtige Unterlagen für die Einkommensteuererklärung. Da die Abgabefrist bald endet, gibt die Bank nun Tipps zum Umgang mit dem Finanzamt.

Mittlerweile interessieren sich auch europäische Bankenaufseher für die Probleme der Commerzbank bei der Ausstellung von Jahressteuerbescheinigungen. (Foto: AP) Blick auf die Commerzbank-Zentrale

Frankfurt Wenige Tage vor Ende der Abgabefrist für die Einkommensteuer am 31. Oktober warten noch immer zahlreiche Kunden von Commerzbank und Comdirect auf ihre Steuerbescheinigungen. Mehrere Betroffene hatten sich in den vergangenen Tagen beim Handelsblatt gemeldet oder ihrem Ärger in den Kundenforen der Comdirect Luft gemacht.

Nun hat die Bank reagiert: Vergangene Woche verschickte sie an betroffene Kundinnen und Kunden ein Schreiben, das diesen dabei helfen soll, eine Fristverlängerung beim Finanzamt zu erhalten. „Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem Finanzamt eine Fristverlängerung zu beantragen. In diesem Fall können Sie dieses Schreiben gern Ihrem Antrag auf Fristverlängerung beifügen“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.

Grundsätzlich sei eine fristgerechte Steuererklärung auch ohne die Anlage KAP für Kapitalerträge möglich. „Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Finanzamt vorab mitzuteilen, falls Sie eine Anlage KAP gegebenenfalls nachreichen werden“, schreibt die Commerzbank diesen Kunden.