Kapitalmarkt Verluste bei US-Bank Jefferies geben Hinweise auf schweres erstes Quartal an der Wall Street

US-Bank Jefferies Financial Group in New York

New York Der Nettogewinn der US-Investmentbank Jefferies fiel um mehr als die Hälfte, da steigende Handelserträge die Flaute im Investmentbanking nicht aufwiegen konnten. Die Geschäftszahlen der Jefferies Group gelten als ein Vorausblick auf die Berichtssaison im US-Bankensektor.

Der Ertrag im Investment-Segment sank um 42 Prozent auf 568 Millionen Dollar, wie die New Yorker Bank am Dienstag mitteilte. Analysten hatten in einer Umfrage 616,5 Millionen Dollar erwartet. Die Einnahmen im Bereich Sales & Trading stiegen indessen um 33 Prozent auf 639,4 Millionen Dollar.

Die Bank berichtete einen starken Rückgang der M&A-Aktivitäten („Mergers and Acquisitions“, also Fusionen und Übernahmen) und eine anhaltende Flaute auf den Märkten für Börsengänge und Leveraged Finance. Aus Sicht der Jefferies-Manager ist nicht zu sagen, wann die Kapitalmärkte zu „einer Art Normalität“ zurückkehren werden.

Der Nettogewinn sank gegenüber dem Vorjahr um 59 Prozent auf 133,6 Millionen Dollar. Die Jefferies-Aktie hat 2023 bislang rund 8 Prozent nachgegeben.

Das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren lief indessen angesichts der steigenden Zinsen. Die Erträge durch festverzinsliche Wertpapiere zogen angesichts steigender Zinsen indes um 63% an auf 330,7 Millionen Dollar. Die Einnahmen aus dem Aktienhandel wuchsen um 11% auf 308,7 Millionen Dollar.

Die Ergebnisse von Jefferies geben einen ersten Hinweis darauf, wie die größten Banken an der Wall Street abschneiden werden, wenn sie ihre Ergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2023 veröffentlichen. Die Erträge aus dem Investmentbanking sind im vergangenen Jahr eingebrochen, da die Marktturbulenzen 2022 das Geschäft mit Übernahmen und der Emission von Wertpapieren ausgebremst haben.

JPMorgan Chase & Co. und Citigroup Inc. berichten die Zahlen zum ersten Quartal am 14. April, Goldman Sachs am 18. April. In Deutschland legen am 27. April die Deutsche Bank AG und am 17. Mai die Commerzbank AG Zahlen vor.

