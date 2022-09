Karl von Rohr äußert sich zum Abschwung an den Märkten. Außerdem beschäftigen ihn weiterhin die Greenwashing-Vorwürfe gegen die Fondstochter DWS.

„Der Wettbewerb im Einlagengeschäft wird zunehmen.“ (Foto: Deutsche Bank) Deutsche-Bank-Vizechef Karl von Rohr

Frankfurt Die Deutsche Bank erhöht wenige Tage nach der Rekordzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Festgeldzinsen, kündigt Privatkunden-Vorstand Karl von Rohr im Handelsblatt-Interview an. Von Rohr, der neben Finanzchef James von Moltke auch Vizechef des Instituts ist, räumt aber auch erste Bremsspuren im Wertpapier- und Baufinanzierungsgeschäft ein.

Nachdem im Privatkundengeschäft lange Kostensenkungen im Fokus standen, kündigt der Manager nun auch wieder neue Angebote an: Bis 2024 will die Bank ein digitales Angebot für die Wertpapieranlage an den Markt bringen. In seinem Umgang mit der Greenwashing-Affäre der DWS erkennt von Rohr, der Aufsichtsratschef der Fondstochter ist, keine Fehler.

