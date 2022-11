Karolin Schriever Die neue DSGV-Vorständin will Frauen in der Sparkassen-Gruppe fördern

Frankfurt Karolin Schriever ist ein Sparkassen-Kind – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Eltern haben für die Sparkasse Werl und die Verwaltung der Stadt Werl gearbeitet und sich dabei kennengelernt. Schriever selbst machte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Natürlich bei der Sparkasse.

Ihr Wirtschaftsstudium an der Fachhochschule Dortmund brachte Schriever nach dem Abschluss dann aber für 16 Jahre in die private Wirtschaft – zur Beratungsgesellschaft KPMG. Ihr Wunsch aus der Studienzeit, irgendwann wieder zurück in die Sparkassen-Familie zu wechseln, erfüllte sich dann im Jahr 2022.

Seit September ist die 44-Jährige geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und dort für die Dezernate Wirtschaft, Politik und Banksteuerung zuständig. Ihr Vorgänger Karl-Peter Schackmann-Fallis hat sie in den vergangenen Wochen eingearbeitet. Er selbst geht im November in den Ruhestand.

Nun ist Schriever also auf sich allein gestellt – und Vorbild und Pionierin zugleich. Sie ist die erste Frau im Führungsgremium des DSGV, der seit Jahren von Männern dominiert wird. Auch bei den rund 360 Sparkassen ist der Frauenanteil in den Vorständen überschaubar – Anfang Oktober lag er bei gerade mal 6,4 Prozent.

Schriever ist überzeugt davon, dass divers aufgestellt Teams erfolgreicher sind. Als DSGV-Vorständin will sie sich deshalb auch dafür einsetzen, dass in der Sparkassen-Finanzgruppe noch mehr Frauen in Führungspositionen kommen. „Da ist noch Luft nach oben“, findet sie. Der DSGV vertritt die Interessen von Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen, die zusammen Marktführer am deutschen Finanzmarkt sind.

Schriever will mit Zahlen, Daten und Fakten überzeugen

Bei KPMG hat Schriever sich auf die regulatorische Prüfung von Banken und Finanzdienstleistern spezialisiert. Von 2014 bis 2017 baute sie dort das entsprechende Beratungsangebot mit auf. Ab 2017 kam der Bereich Nachhaltigkeit dazu. Als Partnerin leitete die Wirtschaftsprüferin zuletzt eine Abteilung mit 80 Leuten.

Fachlich macht Schriever beim DSGV also niemand etwas vor. Ihr Kontaktnetz in die Politik will und muss sie in ihrer neuen Rolle dagegen weiter ausbauen. Schriever schätzt die Arbeit von Parteien und findet politische Prozess spannend, ist aber im Gegensatz zu ihrem Vorgänger kein Mitglied einer Partei.

Karl-Peter Schackmann-Fallis ist SPD-Mitglied und hat vor seiner Zeit beim DSGV unter anderem als Staatssekretär in den Finanzministerien in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gearbeitet.

Als Lobbyistin will Schriever wie bisher den Ansatz verfolgen, ihr Gegenüber inhaltlich zu überzeugen. „Ich arbeite gerne mit Zahlen, Daten und Fakten sowie konkreten Lösungsvorschlägen“, sagt sie. „Wer zu allgemein bleibt, wird häufig nicht gehört.“

Nachhaltigkeit zählt zu den wichtigsten Themen

Wenn sich der DSGV, an dessen Spitze Sparkassenpräsident Helmut Schleweis steht, zu Wort meldet, ist sein Einfluss in der Öffentlichkeit und Politik groß. Denn die öffentlich-rechtlichen Institute, die der DSGV vertritt, kommen zusammen auf ein Geschäftsvolumen von 3,3 Billionen Euro und beschäftigen 284.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zeigen die zuletzt veröffentlichten Zahlen von Ende 2021.

Gleichzeitig ist die Sparkassen-Finanzgruppe kein hierarchisch geführter Konzern. Die einzelnen Institute und Regionalverbände sind unabhängig und streiten sich regelmäßig – untereinander genauso wie mit dem DSGV. Besonders zwischen Sparkassen und Landesbanken sind die Spannungen nach wie vor groß.

In diesem sehr speziellen Umfeld muss sich Schriever nun zurechtfinden und zudem Beziehungspflege mit den Aufsichtsbehörden betreiben. Diese waren wegen der monatelangen Hängepartien bei der Rettung von kriselnden Landesbanken sauer auf den Sektor und haben deshalb einen milliardenschweren Umbau des gemeinsamen Sicherungssystems verlangt.

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie der hohen Inflation ist zudem ein Thema in den Hintergrund gerückt, mit dem sich Schriever seit langem intensiv beschäftigt: die Nachhaltigkeit. Die neue DSGV-Vorständin ist davon überzeugt, dass diese für alle Banken in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Themen zählen wird.

„Auf der regulatorischen Seite gibt es hier noch Anpassungsbedarf“, sagt Schriever. Die von der EU geplante Green Asset Ratio, die den Anteil nachhaltiger Finanzierungen in den Bankbilanzen misst, berücksichtige bisher nur Unternehmen, die schon grün seien. „Es ist aber besonders wichtig, dass Banken und Sparkassen Unternehmen begleiten, die noch auf dem Weg sind, grün zu werden.“

