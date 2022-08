Kartenzahlungen Die besten kostenlosen Kreditkarten

Frankfurt Wer bei einer deutschen Bank ein Girokonto eröffnet, erhält dazu oft keine klassische Kreditkarte mehr. Stattdessen gibt es dann eine sogenannte Debitkarte. Sie sieht der Kreditkarte zum Verwechseln ähnlich, hat jedoch weniger zu bieten.

Debitkarten sind nämlich an den finanziellen Rahmen des Girokontos gebunden, gewähren also keinen Kredit. Mit einer Debitkarte lässt sich daher anders als mit einer Kreditkarte in der Regel kein Auto mieten und bei manchen Onlinehändlern auch nicht bezahlen.

Wem die Debitkarte nicht reicht, der kann alternativ eine Kreditkarte ohne Kontobindung bestellen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dazu also kein Girokonto bei der Bank abschließen.

Stattdessen können sie ein beliebiges Abbuchungskonto hinterlegen. Das verspricht Flexibilität und macht die Karten bei Verbrauchern besonders begehrt.

Die FMH-Finanzberatung hat sich exklusiv für das Handelsblatt 16 kostenlose Kreditkarten ohne Kontobindung von zwölf Anbietern angeschaut. Das Ergebnis: Drei der 16 kostenfreien und kontounabhängigen Kreditkarten versprechen ein „sehr gutes“ Preis-Leistungs-Verhältnis. Vier Kreditkarten erhalten von den FMH-Experten in der Gesamtbetrachtung die Wertung „weniger gut“.

Service für Reisende

Am besten hat in diesem Jahr, wie bereits im Vorjahr, die Genialcard der Hanseatic Bank abgeschlossen. Mit der awa7 und der Deutschland Kreditkarte Classic folgen zwei weitere Kreditkarten der Hanseatic.

Alle drei bieten Nutzern besonders auf Reisen viel Flexibilität und kassieren weder Gebühren für Geldabhebungen im Ausland noch für den Karteneinsatz in einer fremden Währung.

Dieser Service ist nicht selbstverständlich. Tim Koniarski, Geschäftsführer für Karten und Konto beim Vergleichsportal Check24, warnt: „Viele Kreditkarten können im Ausland zur Kostenfalle werden.“ Mit der ADAC Kreditkarte der LBB zahlen Verbraucher an internationalen Geldautomaten beispielsweise eine Gebühr von mindestens 7,50 Euro je Abhebung.

Dabei bleibt es bei vielen Kreditkarten nicht. Bei der ADAC Kreditkarte fallen zudem Transfergebühren in Höhe von 1,75 Prozent vom Kartenumsatz an, wenn die Karte in Fremdwährung genutzt wird. „Häufig werden auch noch extra Jahresgebühren für die Abhebung oder Bezahlung in einer Fremdwährung erhoben“, erklärt Koniarski.

Verbraucher, die viel reisen, sollten darauf achten. Für sie bietet es sich zudem an, eine Kreditkarte zu wählen, die ein Versicherungspaket mitliefert. „Wichtige Aspekte einer Kreditkarte sind Reiserücktritts- und Gepäckversicherungen“, sagt Kreditkartenexpertin Ania Scholz-Orfanidis von der FMH-Finanzberatung.

Die kostenlosen Kreditkarten der Advanzia Bank, der TF Bank und der Bank Norwegian bieten bereits eine Reiseversicherung. Wer die TF Bank Mastercard Gold oder die gebührenfreie Mastercard Gold besitzt, kann sich zudem bei bestimmten Partnerunternehmen fünf Prozent der Kosten für Reise und Mietwagen erstatten lassen.

Zusätzlich hat die Finanzberatung für die Auswertung in diesem Jahr ihr Augenmerk darauf gerichtet, ob Nutzer aus dem Verfügungsrahmen der Kreditkarte Überweisungen tätigen können.

Praktischer Grund dafür: „Für Verbraucher ist es wichtig zu wissen, ob die Karte nur als Zahlungsmittel dient oder bei Geldnot auch als kleines Geldpolster“, erklärt Ania Scholz-Orfanidis. Das gelte heutzutage mehr denn je. „In Zeiten von Unsicherheit und Inflation wird so ein Notfallpuffer noch wichtiger“, sagt sie.

Mit der Nachfrage steigt das Angebot. Immer mehr Kreditkartenanbieter haben die Überweisungsoption im Programm. Von 16 getesteten Kreditkarten bieten elf den Service kostenlos an – darunter die Genialcard der Hanseatic Bank und die WeCanHelp Mastercard der Advanzia Bank. Barclays, die Ikano Bank und die Targobank ermöglichen eine Überweisung gegen Gebühr. LBB und American Express haben noch keine Überweisungsfunktion.

Eines sollte man wissen, bevor man sich Geld von seiner Visa- oder Mastercard überweist: Wer klassisch mit Kreditkarte bezahlt, zahlt Zinsen normalerweise erst nach 30 Tagen. Beim Überweisungs-Notgroschen ist das meist anders: „Zwar sind die Überweisungen oft gebührenfrei. Aber die Sollzinsen auf den überwiesenen Betrag können sofort anfallen“, sagt Scholz-Orfanidis.

Mobiles Zahlen auf dem Vormarsch

In das Ranking fließt auch mit ein, ob sich Zahlungen einfach mit dem Smartphone tätigen lassen und eine Kreditkarten-App vorhanden ist. „Mobiles Zahlen ist bei einigen Kreditkartenanbietern immer noch nicht üblich“, sagt FMH-Expertin Scholz-Orfanidis. „Einerseits gibt es Banken, die hervorragende Apps nutzen, über die Verbraucher sich zum Beispiel direkt Geld auszahlen können.“ Dazu gehören die Hanseatic Bank oder auch Barclays. Drei Banken in der Auswertung bieten diese Option gar nicht an.

Für Kunden dürfte das immer häufiger zum Ausschlusskriterium werden. Denn mobiles Banking ist so beliebt wie nie, zeigt eine aktuelle Studie des Kreditkartenunternehmens Visa und des Meinungsforschungsinstituts Forsa.

Demnach halten immer mehr Deutsche ihr Smartphone für wichtiger als ihren Geldbeutel, wenn es ums Bezahlen geht. Müssten sie zwischen Smartphone und Portemonnaie wählen, hätten sich vergangenes Jahr nur noch 56 Prozent der Menschen für den Geldbeutel entschieden – und 40 Prozent für das Smartphone. 2019 bevorzugten noch 67 Prozent den Griff zum Portemonnaie.

