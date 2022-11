Kartenzahlungen Verluste durch Kreditkartenbetrug nehmen trotz strengerer Sicherheitsregeln zu

Den Schaden in Deutschland für 2021 beziffert der Softwarespezialist Fico mit 119 Millionen Euro. Betrüger geben sich teils als Bankvertreter aus.

Der Großteil des Betrugs fand Fico zufolge in Fällen statt, in denen die Kreditkarte nicht vorgelegt werden muss, also meist im Onlinehandel. (Foto: imago images/photothek) Kreditkarte von Visa

Frankfurt Obwohl es mittlerweile strengere Regeln gibt, ist der Nettoverlust durch Kreditkartenbetrug im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Laut einer Erhebung des Analytiksoftware-Anbieters Fico belief er sich in Deutschland auf gut 119 Millionen Euro, das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Großteil des Betrugs fand Fico zufolge in Fällen statt, in denen die Kreditkarte nicht vorgelegt werden muss, also meist im Onlinehandel.

Die strengeren Sicherheitsregeln bei Kreditkartenkäufen, die Anfang 2021 schrittweise in Kraft traten, haben den Zuwachs beim Betrugsvolumen nicht verhindert. Die neuen Vorgaben sollen sicherstellen, dass eine Transaktion auch wirklich durch die Inhaberin oder den Inhaber der Kreditkarte durchgeführt wird. „Diese zusätzliche Kontrolle ist zwar eine größere Hürde für Betrüger, aber kein hundertprozentiger Schutz“, sagt Fico-Manager Jens Dauner.