 Katharina Herrmann: KfW findet neue Chefin für die Inlandsförderung

Frankfurt Die staatliche Förderbank KfW hat eine Kandidatin für einen ihrer wichtigsten Vorstandsposten gefunden: Der Verwaltungsrat soll noch am Mittwoch über die Einstellung von Katharina Herrmann als Chefin des inländischen Fördergeschäfts entscheiden. In Finanzkreisen wurde ein entsprechender Bericht des „Platow-Briefs“ bestätigt. Die KfW wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Herrmann soll nach Handelsblatt-Informationen zunächst für zwölf Monate als Generalbevollmächtigte bei der KfW einsteigen und danach in den Vorstand des Instituts aufrücken. Die 53-Jährige hatte ihren Managementposten beim niederländischen Finanzkonzern ING im vergangenen Herbst verlassen und kann deshalb ihre Stelle bei der KfW kurzfristig antreten.

Ausweislich ihres LinkedIn-Profils begann die Diplom-Betriebswirtin, die an der Fachhochschule Wiesbaden studiert hat, ihre Bankerkarriere bei der Commerzbank als Marketingspezialistin, bevor sie 1998 als Marketingchefin zur ING-Diba wechselte. Später leitete sie drei Jahre lang die Österreichtochter der Direktbank, bevor sie 2011 Privatkundenvorständin des deutschen ING-Ablegers wurde.

Vor vier Jahren wechselte sie als Global Head of Platforms and Beyond Banking in die Zentrale der niederländischen Konzernmutter und war damit direkt unterhalb der Vorstandsebene angesiedelt.

Herrmann folgt auf Ingrid Hengster, die zu Jahresbeginn als Deutschlandchefin zur britischen Bank Barclays gewechselt war. Der Österreicherin waren Ambitionen auf den Chefposten der KfW nachgesagt worden, das Rennen hatte dann aber der frühere Investmentbanker Stefan Wintels gemacht. Nach dem Ausscheiden Hengsters hatte Wintels die Verantwortung für die Inlandsförderung interimistisch übernommen.

Die Bundesregierung entscheidet über KfW-Vorstandspersonalien

Dadurch, dass Herrmann praktisch sofort ihren Posten bei der KfW antreten kann, ist die Förderbank, die zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern gehört, in der Lage, ihre personelle Lücke im Vorstand schneller zu schließen als gedacht: Hengster hatte ihren Abschied zwar bereits im vergangenen Juli angekündigt. Doch Vorstandspersonalien werden bei der Förderbank letztlich von der Bundesregierung entschieden. Daher konnte die Nachfolgesuche erst nach der Regierungsbildung in Angriff genommen werden.

Bei der KfW wird Herrmann mit der Inlandsförderung so etwas wie das Herzstück der Förderbank übernehmen. In ihre Verantwortung fallen dann Themen wie die Wohnungsbauförderung, die Coronahilfen, Programme für Kommunen sowie das Beteiligungsengagement des staatlichen Instituts.

Herrmann stößt in einer bewegten Zeit zur KfW: Zu Jahresbeginn hatte die Wohnungsbauförderung der Staatsbank für Schlagzeilen gesorgt, weil die Regierung vorzeitig ein beliebtes Förderprogramm für energieeffiziente Häuser stoppen ließ, da kurz vor dem planmäßigen Auslaufen des Programms unerwartet viele Anträge gestellt wurden. Mittlerweile hat die Bundesregierung die Wohnungsbauförderung neu ausgerichtet.

