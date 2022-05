KfW-Kreditmarktausblick Kreditvergabe ist laut Förderbank KfW „sprunghaft angestiegen“

Banken haben im vierten Quartal deutlich mehr neue Darlehen an deutsche Unternehmen vergeben. Dennoch ist die KfW nur verhalten optimistisch.

Viele Unsicherheitsfaktoren für die Konjunktur. (Foto: imago images/photothek) Fritzi Köhler-Geib

Frankfurt Nach einer monatelangen Durststrecke fragen deutsche Unternehmen wieder mehr Darlehen nach. Zum Jahresende 2021 sei die Kreditvergabe an deutsche Firmen „sprunghaft angestiegen“, schreibt die staatliche Förderbank KfW in ihrem aktuellen Kreditmarktausblick, der dem Handelsblatt vorliegt. Sie hat ein Wachstum von 8,2 Prozent im vierten Quartal ermittelt – nach vier Verlustquartalen in Folge.

Für die nächsten Monate ist die KfW allerdings nur verhalten optimistisch. „Unter dem Strich rechnen wir mit einem positiven, aber nachlassenden Kreditwachstum im ersten Halbjahr“, sagte die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib dem Handelsblatt. Der weitere Ausblick für den Kreditmarkt sei durch die ungewissen Folgen des Krieges „hochgradig unsicher“, schreibt die KfW in ihrem Ausblick.