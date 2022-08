KfW-Kreditmarktausblick „Wir gehen von einer Flaute im Neugeschäft aus“: Am Kreditmarkt droht die Trendwende

Noch wächst das Geschäft mit Darlehen, schreibt die KfW. Künftig dürften Banken ihr Kapital aber weniger freigiebig vergeben. Unternehmen greifen dem teils schon vor.

Angesichts multipler Krisen verschieben Unternehmen Investitionen etwa in ihre Industrieparks. Zudem formulieren Banken restriktivere Vorgaben für die Vergabe ihrer Darlehen. (Foto: imago/Rainer Weisflog) Fahrerlose Transportsysteme bei VW

Frankfurt Dem Krieg in der Ukraine und der drohenden Rezession zum Trotz: Im ersten Halbjahr haben Banken und Sparkassen nach Berechnungen der KfW deutlich mehr neue Darlehen an deutsche Unternehmen vergeben als im Vorjahr. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Wachstum nun aber abschwächen, schreibt die staatliche Förderbank in ihrem aktuellen Kreditmarktausblick, der dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt.

Den Berechnungen zufolge vergaben Kreditinstitute in Deutschland im ersten Quartal 15,5 Prozent mehr Darlehen als im Vorjahr, im zweiten Quartal dürften es sogar 16,5 Prozent gewesen sein. „Das aktuelle Wachstum neuer Bankkredite fällt damit deutlich stärker aus als zu Beginn der Coronapandemie“, heißt es im Kreditmarktausblick.

Die Aussichten für den Rest des Jahres sind aber düsterer. „Wir gehen von einer Flaute im Kreditneugeschäft aus. Nach einem starken ersten Halbjahr werden Krieg, Konjunkturflaute und Kreditkosten in der zweiten Jahreshälfte das Kreditneugeschäft in Deutschland bremsen“, sagte Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib dem Handelsblatt.

