Klarna 85 Prozent Wertverlust: Das einst wertvollste Start-up Europas stürzt ab

Der Zahlungsdienstleister Klarna bekommt das heikle Marktumfeld zu spüren. Nachdem bereits Mitarbeiter gehen mussten, bricht nun auch die Bewertung ein.

Im Mai hatte Klarna angekündigt, zehn Prozent seiner Stellen zu streichen. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com) Klarna

Frankfurt Klarna ist nicht mehr Europas wertvollstes nicht börsennotiertes Start-up. Zwar sammelte der schwedische Zahlungsdienstleister in einer Finanzierungsrunde 800 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab.

Allerdings sank die Bewertung um 85 Prozent auf nun 6,7 Milliarden Dollar (etwa 6,6 Milliarden Euro). Bei der letzten Finanzierungsrunde im Juni des vergangenen Jahres kam Klarna noch auf eine Bewertung von 45,6 Milliarden Dollar.

Damit bekommt auch der Zahlungsdienstleister das aktuelle Marktumfeld aus Inflation, höheren Zinsen und Ukrainekrieg zu spüren, das Tech-Unternehmen weltweit seit Monaten stark unter Druck setzt. Während der Coronapandemie profitierte die gesamte Paymentbranche noch davon, dass der Onlinehandel boomte und das Wachstum anzog.

„Es gab bei einigen Paymentfirmen hohe Überbewertungen, was sich auch in hohen Übernahmepreisen widerspiegelte. Das Wachstum, das es in der Coronakrise gab, lässt sich so nicht fortschreiben“, sagte Sebastian Maus, Paymentexperte und Partner bei der Beratungsgesellschaft Roland Berger bereits Ende Mai.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen